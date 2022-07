Faça o teste: escolha uma varinha colorida e isso revelará os aspectos profundos de sua personalidade

O que uma cor e número de varinha colorida pode revelar de aspectos sobre a sua personalidade? Se ficou curioso sobre tal questionamento, saiba que se trata justamente do objetivo de um teste virtual que trouxemos nesta oportunidade.

E antes de compartilharmos a imagem a seguir, queremos deixar alguns lembretes:

Não há uma resposta certa ou errada para o teste;

Assim sendo, faça a sua escolha de maneira sincera e sem intervenção de terceiros;

Lembre-se que não se trata da avaliação de um indivíduo em específico. Para isso, recomendamos que busque um profissional especializado.

Escolha uma varinha colorida e isso revelará os aspectos profundos de sua personalidade Reprodução - iProfesional

Vamos aos significados?

Varinha 1

Se a primeira varinha foi a que mais te atraiu, saiba que evidencia um indivíduo que é bastante harmonioso e alegre. Além disso, é alguém que evita ao máximo conflitos e que valoriza a sua paz, modo de vida este que é perceptível pelos demais.

Varinha 2

A segunda imagem, por sua vez, transmite aqueles que agem de maneira racional e que são muito organizados. E falando sobre esta “necessidade” de ter tudo em ordem, vai desde um simples objeto em sua casa até um planejamento feito para a sua vida em geral.

Varinha 3

Felicidade é o ponto-chave para os que se identificam com a terceira varinha. De forma geral, é alguém que leva a vida de maneira sempre positiva e com um sorriso no rosto. Junto a isso, é uma pessoa conhecida por ser aventureira e que odeia uma rotina monótona, por isso procura ao máximo preencher sua agenda.

Varinha 4

A quarta varinha de modo geral evidencia os indivíduos que têm um coração enorme e que amam ajudar aos demais. Sobre este ponto é alguém que por vezes chega a parar o que está fazendo para dar uma mãozinha para seus companheiros.

Varinha 5

Agora, se escolheu esta imagem, em linhas gerais representa aquelas pessoas que são muito fortes e movidas por objetivos. Quando têm algo e uma meta em mente, é possível vê-las dando seu máximo para alcançar tal ponto.

Por fim, é alguém que pode ser considerado viciado em trabalhar, mas que está orgulhoso do que faz.

