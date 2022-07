Essa foto intrigou a Internet, mas é apenas uma ilusão de ótica

Fotos podem ficar distorcidas por conta da luz, posição ou ângulo que são tiradas e criam ilusões de ótica que se tornam bem difíceis de decifrar.

O India Times publicou uma imagem que fez sucesso no Reddit. A mãe da criança tirou a foto e desafiou as pessoas a entrarem a “solução” deste quebra-cabeças.

À primeira vista, a criança vestida de rosa parece ter sido enterrada na calçada, ficando apenas o torso e os braços de fora. No entanto, não foi isso que aconteceu e existe uma explicação razoável para a foto intrigante.

Olhe mais uma vez!

Reprodução (Reddit)

A menina teve a metade inferior do corpo “cortada” por uma parede de tijolos que está completamente alinhada com os tijolos do chão pavimentado.

Veja se assim é mais fácil identificar:

Reprodução (Reddit)

