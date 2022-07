Ela se revoltou depois que os vizinhos estacionaram na sua garagem sem permissão

Uma mulher ficou completamente revoltada depois que seus vizinhos começaram a utilizar o espaço de sua garagem sem ter autorização. Segundo ela, apesar de não ter um carro o uso do espaço por outras pessoas acaba comprometendo sua liberdade dentro de casa.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua frustração por meio de uma postagem realizada no fórum online Mumsnet, pela qual ela revelou os motivos que a fazem se incomodar com a situação.

Entre suas reclamações, a mulher conta que seu principal incômodo é que com o espaço sendo utilizado ela acaba sofrendo com a “falta da luz do sol” em seu apartamento.

“Alguns meses atrás uma outra família se mudou para o prédio que moro. Eles ficam no apartamento acima do meu e decidiram estacionar seu carro, uma minivan, bem na vaga de garagem do meu apartamento”, revela a mulher.

Ela não sabe como agir

Em seu relato, ela afirma estar insegura sobre como agir diante dessa situação já que se trata de uma outra família que mudou para o apartamento de cima.

“Apesar de usarem o espaço, eles não me pediram permissão e apenas presumiram que tinham direito ao espaço já que eu não tenho um carro. Porém quando o carro deles está lá eu não consigo lavar minha roupa já que o carro deles bloqueia o sol”.

“Além disso, eles também deixam o carro na diagonal, isso dificulta até mesmo para eu sair de casa, e sempre limpam e aspiram o carro perto da minha porta, então não posso aproveitar o sol e nem ter sossego por causa do barulho”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas que frequentam o fórum, ela deve conversar com os vizinhos e ser clara em suas solicitações. “Eles são atrevidos demais! Eles sabem que o espaço é seu? Converse com eles e peça para pararem de usar o local”.

“Se não conseguir falar com eles, deixe um bilhete pedindo que não usem o espaço uma vez que faz parte da sua casa”, afirmou outra pessoa.

“Ocupe o espaço de alguma forma para eles não conseguirem estacionar”, sugeriu outra.