Casal faz exigência ‘incomum’ e enfurece os convidados do casamento

Um casal de noivos enfureceu seus convidados após fazer uma exigência um tanto quanto inesperada para seu casamento. Ao invés de presentes, os noivos pediram aos convidados que adquirissem “itens” para compor a decoração e a temática da ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a história do casal foi compartilhada pelo noivo por meio de uma publicação realizada no Reddit.

Em seu relato, ele conta que assim como sua noiva é apaixonado por marionetes, o que os fez decidir incorporar esse tema na celebração de seu casamento. Segundo ele, isso é importante já que eles se conheceram em uma aula sobre marionetes na universidade.

Na época, em que eram estudantes de artes cênicas, eles montaram suas marionetes, Hat Boy e Daisy, os quais também acabaram “se apaixonando”. Por este motivo, eles gostariam de incluir os bonecos na celebração de seu grande dia e decidiram contar com seus convidados para essa tarefa.

Ao invés de presentes de casamento, eles pediram para que cada convidado levasse uma marionete de “alta qualidade” para a celebração, mas muitos foram completamente contra este pedido.

Os convidados foram contra!

Apesar do valor sentimental envolvido no pedido dos noivos, os convidados não pareceram aderir a ideia, ainda mais por precisarem comprar os fantoches.

“Queremos que todos usem seus bonecos durante o casamento e a recepção. Todos eles podem ser controlados com uma mão e a ideia é que eles também sejam convidados do casamento”.

“Infelizmente, muitas pessoas ficaram insatisfeitas. Nossos pais, a minha cunhada e membros da família estão nos considerando ‘irracionais’. Estão preocupados em como vão conseguir comer, beber e dançar”, conta o noivo.

Segundo ele, não era esperado que as pessoas usassem os fantoches enquanto fazem essas atividades em específico e que eles não devem atrapalhar: “Nos certificamos que todos os pratos sejam estilo aperitivo e que existam diversas mesas de coquetel para servirem de apoio”.

Leia também: Após 1 ano, ela decidiu que seu anel de noivado não é bonito o bastante

No entanto, os comentaristas do Reddit pareceram concordar com os familiares dos noivos: “Acho que exigir que cada convidado gaste comprando fantoches especificamente para seu casamento é exagero”.

“Se eu fosse amigo do casal, eu provavelmente daria um presente caro, mas meu acompanhante não faria o mesmo. Logo, é irracional exigir que todos comprem fantoches caros”, comentou outra pessoa.