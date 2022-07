VÍDEO: Homem morre ao ser ‘engolido’ por buraco que se abriu em piscina em Israel

Um homem de 32 anos morreu após ser “engolido” por um buraco que se abriu em uma piscina durante uma festa em um hotel de Israel.

Imagens feitas pelo celular e que circulam na internet mostram pessoas com roupas de banho dentro e ao redor da piscina, quase vazia. A água que ainda resta escoa para um grande vão, arrastando objetos infláveis.

Um homem se aproxima para dar uma olhada, escorrega, mas consegue se levantar, evitando por pouco ser puxado para o buraco.

Assista ao vídeo:

O local estava recebendo um evento de uma empresa na cidade central de Karmi Yosef quando a tragédia aconteceu. A vítima foi identificada como Klil Kimhi, um dos funcionários.

Segundo a mídia israelense, a vítima foi sugada pelo buraco, que tinha 13 metros de profundidade. As equipes de resgate levaram quatro horas para conseguir encontrar o corpo.

Um segundo homem também caiu no buraco, mas conseguiu sair. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a “BBC”, duas pessoas que trabalham no local tiveram que responder pelo acidente em um tribunal do país. O casal proprietário do estabelecimento foi preso sob suspeita de causar a morte por negligência.

Herói misterioso

Uma mulher está tentando encontrar a pessoa que a resgatou e impediu que ela fosse atropelada por um trem no centro de Londres, na Inglaterra.

Tegan Badham, de 21 anos, foi queimada e eletrocutada quando caiu na linha da estação King’s Cross. Momentos antes do próximo trem chegar, um homem a tirou dos trilhos e a levou para um lugar seguro, como detalhado pelo site “The Mirror”.

O caso heroico acabou viralizando nas redes sociais pela valentia do homem desconhecido.

“Se ele não tivesse me salvado, eu honestamente não estaria aqui. Minha vida estava passando diante dos meus olhos. Quando saí, apenas mantive meus olhos fechados porque estava morrendo de medo”, disse. “Eu ficaria emocionada se falasse com ele. Nem saberia por onde começar. Eu só quero agradecer e dizer a ele que estou muito grata por ele ter feito isso. Ele provavelmente está um pouco traumatizado com isso também.”

LEIA TAMBÉM: