Psicóloga viraliza ao simular funeral de paciente; agora ela terá que explicar ‘brincadeira’ ao conselho regional

A psicóloga Yasmin Martins viralizou ao publicar um vídeo no TikTok em que simulava uma sessão de terapia com uma paciente morta, em seu um funeral. Acontece que a “brincadeira” pode custar caro à profissional, já que ela deverá ser chamada para dar explicações ao CRP-ES (Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo).

No vídeo, intitulado “POV (abreviação de ‘ponto de vista’, na sigla em inglês): sua psicóloga vai no seu funeral”, Yasmin fala frases a um paciente fictício, fingindo estar olhando para seu caixão.

“O que você está fazendo parada aí? Eu já te avisei que não é assim que você vai vencer a ansiedade”, diz ela. “Não, menina, não fica assim, não. Seus problemas acabaram agora. Se bem que sua vida também acabou, né?”, continua.

Yasmin afirma ainda que conheceu a família da tal paciente e entendeu todos os seus problemas. “Quando você chegar lá no céu... Quer dizer, não sei se você vai para o céu. De acordo com as coisas que você me contava, eu acho que não vai, não”, segue.

“Bota para fora, respira... Ah é, você não está respirando mais, não. Eu estou bem orgulhosa de você, na última sessão você me disse que nunca mais ia ser trouxa. Não é que você tava certa?”, encerra.

Após receber crítica de uma internauta no Twitter, a psicóloga resolveu deletar a publicação, que chegou a ser vista mais de 200 mil vezes.

Conselho diz que vai agir

O CRP-ES informou, em nota, que irá adotar as medidas cabíveis “conforme as verificadas condutas inadequadas da profissional, tendo em vista as principais atribuições do órgão de classe de disciplinar, orientar e fiscalizar o exercício profissional de psicólogos”.

Detalhes, contudo, não foram revelados. “O CRP-ES não pode prestar informações sobre as eventuais infrações éticas contidas no vídeo, tampouco sobre os procedimentos realizados neste caso específico.”

A psicóloga, por sua vez, afirmou que fez o conteúdo para aproveitar uma “trend”. “O vídeo foi feito como uma peça de humor, inspirado em uma ‘trend’ do TikTok que estava em alta no período em que ele foi gravado e postado. O intuito foi realmente descontrair, divertir, assim como em todos os outros vídeos da mesma ‘trend’, como profissionais de outras áreas também fizeram”, disse ao “G1″

“Havia um contexto no momento em que foi publicado [início de maio]. Mas sabemos que na internet cabem muitas visões e perspectivas, e de alguma forma, meses depois, ele voltou a ser assunto, mas sob uma visão diferente do que foi na época”, continuou.

Yasmin assegurou, por fim, que irá prestar os esclarecimentos quando solicitada.

LEIA TAMBÉM: