Pombo aleatório aborda homem lavando carro e pede por ajuda (Recep Serçe/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Que os animais possuem sentimentos é algo notório, mas o fato surpreendente é quando eles sabem com quem contar. Os pombos, por exemplo, são animais inteligentes que tem noção de como escapar de ataques, mas também sabem sondar alguém quando precisam de um pedaço de pão. São verdadeiros aproveitadores de oportunidades para sobreviverem. O relato é extraído do portal The Dodo.

No fim de semana passado, em um dia particularmente quente na Turquia, Recep Serçe resolveu enfrentar a alta temperatura para realizar algumas tarefas do lado de fora. A primeira atividade consistia em uma lavagem de carro. Como o dia estava muito caloroso, mexer com água não seria um problema. E que bom que aconteceu desta forma.

Saudações da ave no capô

Ao portar uma mangueira, Serçe jamais imaginou que ela seria usada para um propósito mais nobre do que com a lavagem de um carro. Enquanto fazia a limpeza do veículo, um pombo aleatório surgiu no cenário e pousou em seu capô.

Lutando contra a temperatura escaldante, Serçe interpretou aquele pouso como um pedido de ajuda. “Foi como um milagre”, disse ele ao The Dodo. “Fiquei muito feliz [em recebê-lo].”

Assistência ao pequeno pombo

Serçe entendeu que aquele momento precisava de alguns minutos de pausa nas atividades para algo maior. Em seguida, ele ajudou a pombinha a se refrescar com um belo banho, por volta de seu corpinho penoso e fatigado. Além disso, ajudou a matar sua sede.

Já satisfeita com o auxílio do homem, a ave voou para longe depois de alguns minutos, agora completamente renovada. Mesmo com um encontro rápido, aquele momento marcou a vida da pombinha necessitada. Serçe sentiu-se grato por ajudar e fazer parte de sua vida em um período de necessidade.

“É nosso dever sermos humanos”, disse Serçe.