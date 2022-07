Jogador revela que gosta de tomar café com maionese; assista ao vídeo que está bombando nas redes sociais

O jogador de futebol americano Will Levis, quarterback do Kentucky Wildcats, que representa a Universidade de Kentucky no esporte universitário, levou as loucuras gastronômicas a um outro nível. Ele disse - e provou - que coloca maionese em seu café.

Em um vídeo que circula na internet, Will, de 23 anos, se apresenta e admite: “Eu sou conhecido por colocar maionese no meu café às vezes”.

Ele, então, põe o café em sua xícara e acrescenta maionese na bebida quente. A quantidade depositada pode fazer as pessoas de estômago frágil passarem um pouco mal.

Preparado? Veja o vídeo a seguir:

Have you ever had Mayonnaise with your morning coffee?@UKFootball QB @will_levis is known to dabble w/ said combo 😳 pic.twitter.com/ZuR92Toa4m — CBS Sports (@CBSSports) July 20, 2022

A publicação no perfil da CBS Sports no Twitter já conta com mais de 3,3 milhões de visualizações.

Sabe-se que amor de Will por maionese não é de hoje. Segundo o portal de notícias “UOL”, o quarterback disse em entrevista à Kentucky Sports Radio que conversa com seu nutricionista para encontrar um plano que o permita comer o alimento sempre que possível.

E por falar em ‘comer’...

Uma mulher chocou internautas ao dizer que “comeu” a irmã gêmea dentro do útero da mãe. O relato, feito em tom de brincadeira no TikTok, viralizou.

Mulher viraliza ao dizer que 'comeu' irmã gêmea no útero (Reprodução/TikTok @verrilame)

Kaley contou a história ao explicar uma cicatriz que tem em seu rosto. Segundo ela, o corpo da outra bebê se agarrou a sua testa, formando um calombo bem entre os olhos.

Ela precisou fazer uma cirurgia para removê-lo e, na época, os médicos desconfiaram que a elevação na pele pudesse se tratar de um tumor. Depois, descobriram que eram os restos mortais da irmã.

Kaley disse nas redes sociais, em tom de piada, que era um “bebê faminto” e, por isso, “comeu” a irmã antes do nascimento.

“Eu era um feto faminto e cedi à tentação de comer minha irmã gêmea”, brincou em seu perfil no TikTok. “Em vez de ser absorvida, ela decidiu ficar na minha testa. Então, quando nasci, nasci com um calombo bem ali com ossos, dentes e cabelo humano. E então os médicos o removeram para não impactar o meu crânio, e aqui estamos eu e minha irmã.”

