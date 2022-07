Ela está exigindo que os vizinhos paguem a poda de sua árvore

Uma mulher está sendo duramente criticada após afirmar que os vizinhos deverão ser responsáveis por pagar a poda de sua árvore que está “invadindo” o quintal deles.

Conforme publicado por ela no Mumsnet, e compartilhado pelo The Mirror, alguns dos galhos da árvore acabaram atravessando os limites da propriedade e invadindo o terreno da vizinha. No entanto, ela não acha certo ser a responsável por arcar com os valores referentes a poda da árvore.

“Alguns dos galhos da minha árvore estão pendendo para o lado do jardim dos vizinhos. Recentemente eles nos pediram para cortá-los, mas sei que é responsabilidade deles mexer com o que quer que esteja do lado de lá da cerca”.

Tentando provar seu ponto para os demais usuários, a mulher então mostra que não está se esquivando de pagar pelo serviço de poda, mas afirma que não acha correto ser a única responsável pelo pagamento uma vez que os galhos “problemáticos” não estão em seu terreno.

Ela foi duramente criticada!

Levando a questão de forma direta para os demais usuários da plataforma, a mulher pergunta abertamente: “Quem deverá ser responsável por pagar para cortar os galhos das árvores? Nós, eles ou é razoável dividir os custos já que a árvore está no espaço das duas casas?”.

Para muitos dos usuários da plataforma, a resposta é simples: se a árvore é deles, então a responsabilidade também. “É sua árvore, então você é quem deve ser a responsável por pagar o corte”.

“Não é razoável esperar que eles dividam os custos ou paguem pela poda da sua árvore. É sua responsabilidade”, afirmou outra pessoa.

“Eu ficaria muito chateado se meus vizinhos tentassem me cobrar por algo que é responsabilidade deles”, comentou outro usuário da plataforma.

No entanto, algumas pessoas acreditam que a mulher tem razão em pedir ajuda com os gastos. “Se eles querem que sejam cortados, eles que cortem ou que paguem por isso. Obviamente, se você quer manter boas relações com eles, pode sugerir dividir os gastos”.

“Legalmente é problema deles, a menos que sua árvore esteja causando danos à propriedade de terceiros. Moralmente, acho que você deveria pagar tudo ou ao menos uma parte”, finalizou outra pessoa.