Aeromoça revela motivo ‘nojento’ pelo qual você nunca deve tomar água em um avião

Você possivelmente deve imaginar que os funcionários de um avião têm determinados “segredos” que não são revelados aos passageiros, certo? No entanto, embora haja ainda determinados mistérios sobre alguns temas, um deles foi revelado e na verdade se trata de um conselho compartilhado no TikTok pela aeromoça Cierra Mist.

Para quem está curioso, a comissária de bordo afirmou em uma publicação que as pessoas não devem consumir água, café ou chá em um avião. Vamos entender o motivo?

Em seu relato no registro que já ultrapassa as 300 mil visualizações, Mist disse: “A água que usamos para café e chá vem do mesmo lugar, e adivinhe, nunca é limpa”.

Na gravação, a comissária explicou melhor sobre o tema: “Embora as companhias aéreas digam aos passageiros que fazem testes regulares de qualidade da água, nos dizem que leva de seis a nove meses para que um único teste seja feito em um avião. Então, eles não vão limpar esse tanque a menos que encontrem algo”, afirmou.

E além das milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Nunca mais beber chá ou café em um avião, obrigado pela dica”;

“É melhor você ter cuidado antes que alguma companhia aérea o leve a tribunal por prejudicar seus negócios”;

“Minha companhia aérea limpa os tanques de água. Estranho que as outras companhias aéreas não”.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo compartilhado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

