A foto que chocou a Internet, mas não é nada do que você está pensando

Imagens que acabam distorcidas por conta do ângulo ou posição confusa de quem está nela podem gerar algumas ilusões de ótica perturbadoras.

Isso aconteceu na foto de uma família que acabou chocando muitas pessoas, mas a verdade é bem diferente do que parece a primeira vista.

A imagem que voltou a circular pelas redes foi publicada pela primeira vez um grupo do Facebook de 2016.

De acordo com o Daily Mail, Min Eka compartilhou a imagem dizendo: “Pensei em compartilhar esta foto com todos, pois fez meu lado imaturo rir depois de um dia duro e quente com os bebês”, brincou a mae nas redes sociais.

Você também ficou chocado com a imagem?

Reprodução (© Imgur)

Na realidade, a foto que mostra um homem careca se abaixando para dar um beijo em seu bebê, o que aliviou muitos internautas que ficaram um tempo tentando compreender a imagem.

