Mulher se revolta ao encontrar palavra ‘corno’ riscada em seu carro; conheça história que há por trás

Uma mulher de 32 anos, cuja identidade não foi revelada, se revoltou após retornar de suas compras em Goiânia, e se deparar com um fato inusitado: alguém havia riscado seu veículo e escrito a palavra “corno”. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o sujeito se aproxima e escreve tal xingamento.

Em entrevista à TV Anhanguera, a condutora disse que ficou horrorizada com a situação: “Como o ser humano tem tanta raiva por nada?”.

Durante sua conversa, a mulher, que é funcionária de um centro de compras, afirmou que seu veículo estava parado no estacionamento em uma zona com vagas dedicadas aos colaboradores do shopping.

Após a ação registrada pela câmera, a condutora disse que procurou uma oficina para fazer um orçamento e o prejuízo supera os R$ 2 mil. “A pessoa usou algo bem fundo para riscar. Na oficina me disseram que não dá apenas para polir, tem que pintar novamente”.

À TV Anhanguera, a mulher acrescentou mais detalhes sobre o fato e disse que seu veículo estava estacionado atrás do carro do homem visto nas imagens e que ele precisou fazer uma manobra para sair. Além disso, ela lembrou que saiu para comprar mercadorias e quando voltou se deparou com o xingamento.

Por fim, em nota, o centro de compras afirmou que orientou a mulher a registrar um boletim de ocorrência. “De posse de todas as evidências, o caso será avaliado, e os procedimentos padrão serão realizados, com a ajuda das autoridades, se necessário, para solucionar o problema o mais rápido possível”, afirmaram.

