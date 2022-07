Uma mulher está tentando encontrar um estranho heróico que a resgatou de ser atropelado por um trem.

Tegan Badham, de 21 anos, foi queimada e eletrocutada quando caiu na linha da estação King’s Cross, no centro de Londres, na Inglaterra.

Momentos antes do próximo trem chegar, um homem tirou Tegan dos trilhos e a levou para um lugar seguro, como detalhado pelo site The Mirror.

O caso heróico e misterioso acabou viralizando nas redes sociais, pela valentia do homem desconhecido.

Mulher procura herói misterioso que a tirou dos trilhos momentos antes de ser atropelado por um trem

Tegan foi eletrocutada enquanto tentava se levantar e sofreu queimaduras no corpo.

Segundo o site The Mirro, ela acabou perdendo o equilíbrio e caindo na linha energizada.

“Se ele não tivesse me salvado, eu honestamente não estaria aqui. Minha vida estava passando diante dos meus olhos. Quando saí, apenas mantive meus olhos fechados porque estava morrendo de medo”, detalhou.

Seu foco principal é encontrar o homem que a resgatou e agradecê-lo por salvar sua vida.

“Eu ficaria emocionada se falasse com ele”, disse ela.

“Eu nem saberia por onde começar. Eu só quero agradecer e dizer a ele que estou muito grata por ele ter feito isso. Ele provavelmente está um pouco traumatizado com isso também.”

Ainda de acordo com as informações, agora ela está se recuperando bem de seus ferimentos.

Com informações do site The Mirror