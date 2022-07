Mulher diz que ‘comeu’ irmã gêmea no útero: ‘Eu era um feto faminto’

Mulher viraliza ao dizer que 'comeu' irmã gêmea no útero (Reprodução/TikTok @verrilame)

Uma mulher chocou internautas ao dizer que “comeu” a irmã gêmea dentro do útero da mãe. O relato, feito em tom de brincadeira no TikTok, viralizou.

Kaley contou a história ao explicar uma cicatriz que tem em seu rosto. Segundo ela, o corpo da outra bebê se agarrou a sua testa, formando um calombo bem entre os olhos.

Ela precisou fazer uma cirurgia para removê-lo e, na época, os médicos desconfiaram que a elevação na pele pudesse se tratar de um tumor. Depois, porém, descobriram que eram os restos mortais da irmã.

A medicina explica o fenômeno como “síndrome do gêmeo desaparecido”, um tipo de aborto espontâneo que ocorre quando um dos embriões de uma gravidez gemelar não se desenvolve e morre. O embrião, então, pode ser absorvido pela placenta ou pelo embrião sobrevivente.

‘Bebê faminto’

Kaley disse nas redes sociais, em tom de piada, que era um “bebê faminto” e, por isso, “comeu” a irmã antes do nascimento.

“Eu era um feto faminto e cedi à tentação de comer minha irmã gêmea”, brincou em seu perfil no TikTok. “Em vez de ser absorvida, ela decidiu ficar na minha testa. Então, quando nasci, nasci com um calombo bem ali com ossos, dentes e cabelo humano. E então os médicos o removeram para não impactar o meu crânio, e aqui estamos eu e minha irmã.”

A história impressionou os usuários, que pediram para Kaley compartilhar algumas fotos de quando ela era criança.

Em um novo vídeo, ela atendeu às solicitações dos curiosos e mostrou imagens de quando era apenas um bebê.

