Filho de Maurício de Sousa compra placa de vídeo pela internet e recebe algo inesperado

Em vídeos postados recentemente em seu TikTok pessoal, Mauricio Takeda de Sousa, um dos filhos de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, mostrou toda a sua decepção com uma compra na internet.

o produto adquirido foi uma placa de vídeo GeForce RTX 3090 TI, comprada em uma marca grande de vendas online. Contudo, conforme alega o homem e é mostrado em vídeo, o que ele recebeu no lugar foram três potes com areia. A placa de vídeo é vendida online por mais de R$ 14 mil.

“No mesmo dia eu já entrei em contato exigindo o envio da placa, como consta no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, mas eles não puderam fazer muita coisa, além de repassar meu problema para um outro departamento de ‘objetos de alto valor”, explica Maurício em vídeo publicado no dia 12 de julho.

@maurisousa_ Comprei uma placa de vídeo e recebi potes de areia da @amazon !! 😡 Comentem e compartilhem, pq esta difícil eles resolverem, pf!! 🙏 ♬ som original - MauriSousa_

Ele continua a explicação dizendo que a empresa pediu alguns dias para que o problema fosse resolvido e que aumentavam o prazo toda vez que ele estava se encerrando.

Em um dos comentários, um usuário da plataforma ironiza a situação: “Que coincidência. Comprei uma Tupperware, dois potes de vidro e um pouco de areia e a Amazon me enviou uma placa de vídeo”.

Produto foi vendido pela própria loja

Em um segundo vídeo postado cinco dias atrás, o rapaz explica que a compra foi vendida e transportada pela própria empresa e não por terceiros, como é comum em alguns site de vendas.

Maurício, que é streamer, disse que abriu diversas reclamações em diversões órgãos e sites, como Reclame Aqui, Consumidor.gov e Procon. Além disso, ele registrou um boletim de ocorrência.

Segundo essa postagem, Takeda informa que quando estivesse com mais informações ou uma resolução do caso ele faria a parte 3. Até o momento da publicação deste texto, o vídeo ainda não foi postado.

Artigo 35

O artigo que Maurício cita em sua rede diz:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Empresa se pronunciou

Conforme texto do site TechTudo, a empresa responsável pela venda respondeu que está apurando o ocorrido. “A Amazon.com.br está em contato com o cliente para solucionar o caso. A Amazon possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos adquiridos em Amazon.com.br”.