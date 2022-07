Assista ao vídeo impressionante que mostra o momento em que jacaré ‘voa’ e pega drone no ar

Era para ser mais uma filmagem tranquila por cima de um rio, mas uma verdadeira ‘história de pescador’ ocorreu com Luciano Souza, de 47 anos. Ele estava utilizando seu novo drone pela primeira vez e resolveu sobrevoar o rio Javaés, também chamado de Braço Menor do Rio Araguaia, que passa tanto pelo Estado de Goiás como de Tocantins.

Durante as filmagens, Luciano percebeu a presença de dois jacarés grandes dentro da água, então resolveu chegar mais perto dos animais utilizando o equipamento para captar imagens. E é aí que a ‘história de pescador’ acontece e se não estivesse sido filmado, provavelmente muitas pessoas não acreditariam. Um dos jacarés salta de dentro do rio e abocanha o drone.

“Foi um tiro: primeiro ele levantou a cabeça e depois pulou uns dois metros. Fiquei sem reação”, contou Luciano ao site DOL. O homem ainda tentou procurar equipamento, que custa aproximadamente R$ 7 mil, de acordo com o (ex) dono, mas não conseguiu recuperar pois ele ainda avistou o ‘jacaré voador’ com partes do drone na boca. “Só fiquei com o controle, com o carregador e com as outras hélices reserva”.

Veja a seguir o momento impressionante, que mostra com perfeição o jacaré observando o voo e depois saltando para abocanhar o ‘enxerido’. Com as imagens, ainda é possível notar o aparelho dentro da boca do animal, que revela seus dentes. Publicado originalmente no TikTok na segunda-feira (18), o vídeo conta atualmente com mais de 800 mil visualizações e 80 mil curtidas.

😮🐊 O Tocantins é mesmo surpreendente. O Luciano Souza usava o seu drone de R$ 7 mil pela primeira vez quando teve o equipamento abocanhado por um jacaré, no rio Javaés. O vídeo foi publicado, originalmente, no perfil do Pablo Melo no TikTok. pic.twitter.com/Hwn8aBEOSi — Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) July 20, 2022

Como as imagens foram recuperadas?

Já que o próprio dono disse que não conseguiu recuperar o drone, então como ele conseguiu o vídeo que viralizou? Um usuário questiona exatamente isso na postagem: “Eu ia perguntar como ele pegou as imagens” e outro responde “Elas vão direto pro celular”.

