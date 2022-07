Após casal tentar engravidar, mulher esconde gestação do marido quando finalmente consegue (Reprodução/Pixabay - Boris Gonzalez)

Com diversas tentativas para obter uma criança, uma usuária do Reddit relatou nesta sexta-feira (22) que finalmente conseguiu alcançar seu objetivo. Embora tenha sido um desejo mútuo entre ela o parceiro, a autora contou que decidiu não revelar estar grávida e explicou sua motivação.

“Estamos tentando ter um bebê há um ano e meio. A última vez que eu estava grávida, descobri com cerca de seis semanas e nós dois estávamos muito animados”, relatou ela, através do usuário u/SamsSnaps77.

De acordo com a autora, houve um pedido de sua parte para o marido não contar a ninguém até depois de suas oito semanas de gestação. Contudo, ele desejava revelar à irmã e pediu permissão à esposa. Após a cunhada da mulher ter recebido a notícia, espalhou para amigos e marido, resultado no conhecimento do caso por parte de todos.

Veja mais: Jovem chama polícia para namorado após ele agir de forma inimaginável: ‘Tenho chorado o dia todo’

Decisão de não revelar

Em sua primeira gestação, a mulher revelou que teve aborto espontâneo com sete semanas e meia, deixando-a completamente desolada e deprimida. Além de enfrentar a dor da perda, teve que contar o ocorrido para todos a sua volta.

“Toda vez que alguém que eu nem imaginava saber disso vem me dar os parabéns, eu começo a chorar, o que faz com que eles se sintam mal, além de reviver a tragédia mais e mais”, desabafou.

Segundo a autora do relato, ela não costuma guardar segredo de seu marido e acredita que um relacionamento saudável possui a honestidade como base. Contudo, recebeu um teste de gravidez que positivou para sua nova gestação.

Embora acredite que não deveria guardar segredos, a mulher revelou estar pensando em não contar a seu marido que está grávida, pelo menos por enquanto. Seu desejo é não criar expectativas para familiares e amigos, correndo o risco de passar pela mesma tragédia.