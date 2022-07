Tia se preocupa com a quantidade de horas diárias que o sobrinho fica na internet

Uma mulher está ficando cada vez mais preocupada com o tempo gasto por seu sobrinho assistindo vídeos não supervisionados na internet. Segundo ela, o menino, filho de seu irmão, costuma passar aproximadamente 4 horas por dia assistindo vídeos no YouTube sem supervisão de seus pais.

Conforme o desabafo da mulher compartilhado no Reddit, ela está se questionando sobre a possibilidade de conversar sério com o irmão sobre o tempo gasto pelo sobrinho na internet.

“Cheguei a perguntar a ele sobre o motivo pelo qual meu sobrinho, de 9 anos, fica tanto tempo no YouTube sem supervisão, e meu irmão disse que é para que ele tenha a chance de assistir o que ele deseja e não que assista somente o que é imposto como foi com nós dois”.

No entanto, para ela o fato de não ter a opção de escolha era algo benéfico, pois fez com que eles consumissem uma série de conteúdos educacionais que contribuíram de forma positiva em sua formação.

“Os vídeos que ele assiste são basicamente sobre jogos e aleatoriedades. Ele não tem qualquer tipo de restrição de conteúdo na internet desde que tinha 5 anos”.

Ela começou a identificar problemas de comportamento

Preocupada, a mulher então revela que a falta de controle sobre o conteúdo consumido pelo menino está até mesmo causando problemas comportamentais.

“Ele não sabe ler direito e sofre para passar de ano. Não tem conhecimento de matemática básica e sempre faz as tarefas apressado para poder usar o computador”.

“Fora isso, ele também consome conteúdos indevidos que o fizeram reproduzir conteúdos racistas e homofóbicos, o que foi prontamente repreendido por seus pais, mas não da forma adequada”, revela a mulher.

Pensando em ter uma conversa franca com o irmão, ela agora se questiona se essa é a melhor saída para lidar com a situação: “É decepcionante ver isso acontecer todos os dias. É errado da minha parte sugerir que o consumo de televisão e internet do meu sobrinho seja limitado ou supervisionado”?

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua forma de pensar: “Você está claramente certa em seu posicionamento, mas ao mesmo tempo você não é a responsável por ditar a forma como seu irmão cria o filho”.

“Sinto que seria benéfico para seu irmão saber o que o filho está fazendo e o que está causando estes comportamentos. Mas tome cuidado sobre como fala das escolhas parentais do seu irmão”, afirma outra pessoa.