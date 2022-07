Noiva pede a amiga para fazer os convites do casamento, e se arrepende ao ver o resultado

Uma noiva ficou completamente decepcionada após receber os convites de seu casamento. Segundo seu relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, os convites foram feitos por uma amiga, mas acabaram ficando bem diferentes do esperado.

De forma anônima, uma amiga da noiva decidiu compartilhar a decepção com os convites, feitos por outra amiga. O que era para ser um convite simples e bem trabalhado acabou sendo feito de forma “desleixada”.

Com um estilo minimalista, os convites possuíam um fundo sutil em um tom de branco, com os dizeres escritos em uma fonte similar a clássica Times New Roman.

“A noiva pediu a uma amiga, que trabalha com design gráfico, para fazer seus convites de casamento. O resultado ficou parecendo um texto em Times New Roman sobre um papel branco-azulado! Até a mãe da noiva, que não entende nada de design, criou convites melhores em um site com diversos modelos pré-montados”.

O resultado foi decepcionante

Segundo a amiga da noiva, o resultado foi tão decepcionante que a mãe da noiva acabou se responsabilizando pelos novos convites, mas isso não mudou o fato de que rapidamente os demais usuários do Reddit decidiram ajudar a noiva de prontidão, além de comentar sobre o convite em questão.

“Aposto que essa pessoa fez isso de propósito pois provavelmente a noiva estava pedindo os convites de forma gratuita, sem se preocupar em valorizar o trabalho da pessoa”, comentou um usuários da plataforma.

Outros falaram que fizeram eles mesmos os seus próprios convites: “Eu fui responsável por fazer os convites do meu próprio casamento. E preciso dizer que eles ficaram bem melhores do que isso. Estes convites estão parecendo um projeto inacabado feito em poucos minutos”.

“Como trabalho com design gráfico eu mesma fiz os convites do meu casamento e toda identidade visual da ocasião. Não levou muito tempo para ter tudo feito como eu queria. Para mim, não peça a pessoas inexperientes para fazerem algo para você a menos que você realmente conheça, e goste, do trabalho da pessoa”, comentou outra.