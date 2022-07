Mulher quer nomear o filho em homenagem a seu pai, mas o marido é contra

Um pai está extremamente preocupado com os sentimentos de sua esposa depois que ele compartilhou com ela os motivos pelos quais é contra nomear seu filho em homenagem ao falecido pai dela.

Conforme a publicação, realizada por ele no Reddit, o casal está a espera de seu segundo filho, que deve nascer entre os meses de setembro e novembro desde ano.

As tensões entre os dois começaram a aumentar depois que os dois decidiram escolher o nome do bebê, que será um menino. Segundo relato do homem, sua esposa ainda está emotiva por conta da perda recente do pai, do qual era extremamente próxima.

“O pai da minha esposa faleceu apenas algumas semanas antes de descobrirmos que ela estava grávida. Foi algo devastador para ela pois os dois eram muito próximos. Por conta disso, e como uma forma de honrar a memória dele, ela sugeriu que devemos nomear nosso filho em homenagem a seu pai”, revela o homem.

Ele não acha uma boa ideia

Segundo o homem, alguns motivos são determinantes para que a ideia da mulher não seja considerada uma “boa ideia”, entre eles está o fato de que o nome do pai da mulher é exatamente o sobrenome do casal.

“Meu principal motivo não tem qualquer relação com a pessoa que era o pai dela, mas sim com o fato de que o meu sobrenome, que compartilho com minha esposa e filhos, é Jackson, assim como o nome do pai da minha esposa”.

“Eu disse a ela que não quero nomear nosso filho como Jackson Jackson, simplesmente não faz sentido e não soa bem. Ela não conseguiu ver o meu lado e chorou e implorou para fazer isso”, revela o homem.

Tentando amenizar a situação, ele então sugeriu que os dois utilizassem o nome do meio de seu falecido sogro. “Sugerir usarmos o nome Patrick, mas ela se recusou e disse que ninguém nunca chamou seu pai dessa forma e que ele nunca gostou desse nome. Ela então passou a me acusar de ser insensível e de não entender sua dor”.

Para os usuários da plataforma, ele está correto em sua decisão uma vez que utilizar nome e sobrenome iguais pode causar uma certa confusão na vida da criança.

“Jackson Jackson não é um bom nome. Entendo o luto da sua esposa, mas o nome do pai dela também é seu sobrenome e o nome dela. Seu filho pode ser intimidado e provocado por isso durante toda a vida”, comentou uma pessoa.

“Em algumas culturas as pessoas optam por homenagear parentes falecidos com nomes que compartilham a primeira letra do nome da pessoa homenageada. Por exemplo, James para homenagear a Jackson. Veja se ela está aberta a isso”, sugeriu outra.