Jovem faz tatuagem para homenagear a avó e deixa a mãe enciumada

Uma mãe decidiu compartilhar seus sentimentos conflitantes em relação a mais nova tatuagem de sua filha. Segundo ela, não é o fato da filha fazer uma tatuagem que a incomoda, mas sim a jovem não ter considerado homenageá-la com o desenho.

Segundo o The Mirror, a mãe compartilhou seu caso por meio de uma publicação no fórum online Mumsnet. De forma anônima, ela contou aos demais usuários da plataforma que se sentiu excluída ao não ser considerada na homenagem feita pela filha.

Em seu relato, a mãe da jovem explica que essa foi a primeira tatuagem da filha e que ela optou por homenagear sua avó, que está “viva e completamente bem de saúde”.

“Minha filha fez uma tatuagem em homenagem a minha mãe. Como parte do desenho ela decidiu incluir a data de nascimento da avó. Ela apenas me informou que faria a tatuagem, eu também não disse a ela para não fazer e aceitei sua decisão por ser o corpo dela e suas escolhas”, revela a mulher.

Ela ficou chateada com a escolha da filha

Após saber sobre a escolha da filha para sua primeira tatuagem, a mulher revela ter ficado extremamente chateada e com uma “pontada de ciúme”.

“Agora que ela fez a tatuagem eu me sinto magoada por ela não ter sequer pensado em me envolver nisso. Não vou comentar sobre meus sentimentos ou fazer qualquer tipo de confusão, só estou me perguntando se é errado estar me sentindo assim”, revela.

“Apenas para esclarecer, minha filha não tem um bom relacionamento comigo, com seu pai, com a própria avó e os irmãos. Isso acontece desde que ela era adolescente. Então em entristece saber que mesmo eu tentando me envolver com ela, não temos um bom desfecho. Entendo que é assim que ela é, mas me magoa”.

Para os usuários do Mumsnet, a mulher deve apenas aceitar a situação e guardar seus sentimentos para si: “Ela provavelmente vai se arrepender, parece algo fútil principalmente se ela não é próxima da avó”.

“Parece que ela fez isso de propósito para comprar uma briga por ter feito uma tatuagem, apenas sorria e acene”, afirmou outra pessoa.