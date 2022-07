Ex-funcionário de supermercado revela o ‘pior’ tipo de compradores; caso viralizou nas redes

O jovem Samuel Bownes, da Inglaterra, trabalhou na famosa rede europeia Asda por sete anos e vivênciou muitas situações bizarras.

E em um caso que acabou viralizando nas redes sociais recentemente, o ex-funcionário revelou o ‘pior’ tipo de clientes, como detalhado pelo site The Sun.

“O pior tipo de compradores eram aqueles que ignoravam os horários de fechamento”, detalhou o ex-trabalhador da rede.

“Chegava às 16h de um domingo e as pessoas agiam como se eu fosse invisível”, informou.

“Eu andava pela loja dizendo que estava fechando e simplesmente não davam atenção, me ignoravam totalmente e continuavam fazendo como se eu não estivesse”, revelou.

“E então os clientes ficavam loucos quando chegavam ao caixa e não havia nenhum aberto”, disse ele.

O trabalhador também revelou uma atitude inesperada de um ‘cliente sem noção’ que deixou toda a equipe revoltada.

Samuel disse: “O cliente carregou o peru de Natal meio comido pela loja, colocou no balcão e disse: Quero meu dinheiro de volta - não tem gosto”.

O trabalhador afirmou que já estava acostumado com situações complicadas, mas que trazer de volta comida pela metade foi definitivamente algo chocante. No entanto, ele negou a troca do produto já comido.

“O cliente ficou furioso, o que infelizmente não foi fora do comum. Os clientes estavam sempre tentando trazer de volta coisas que não podiam ser devolvidas”, detalhou.

Texto com informações do The Sun