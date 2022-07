Vídeo que mostra final brutal de batalha entre anacondas

Mais uma disputa na natureza se tornou viral esta semana ao mostrar como uma luta de animais da mesma espécie pode ter um final brutal.

As imagens foram comentadas pelo Biólogo Herinque, que é especialista em sucuris, cobra conhecida mundialmente como “anaconda”.

Ele revelou que a maior cobra era uma fêmea que tentava predar um macho. Existem diversos casos de sucuris comendo outras serpentes, inclusive de fêmeas que predam machos da mesma espécie em período de acasalamento. No entanto, dessa vez as duas cobras acabaram mortas, aplicando constrição uma na outra.

“Esse macho provavelmente se enrolou nela e ela se enrolou no macho. Ela é muito mais forte e elas matam mesmo a outra. (...) Quando ela chega na idade reprodutiva já fica o dobro do tamanho do macho”, explica.

Confira o vídeo completo:

O canibalismo entre essa espécie é esporádico e em Rio Verde, no Mato Grosso, uma sucuri foi também foi vista atacando outro macho para se alimentar.

Relembre o momento :

Veja mais: A verdade por trás da batalha brutal entre sucuri e onça que se tornou um caso raro

Sucuris não são a únicas

Uma cena rara se tornou viral ao mostrar como uma batalha cobras de gigantes também teve um final ruim para ambos os animais.

De acordo com a National Geographic, na imagem é possível ver mo uma píton-reticulada – que mata suas presas por constrição – e uma cobra-rei – que apenas com uma picada pode matar um elefante – acabaram lutando até a morte.

Assim como a sucuri, a píton comprimiu a cobra-rei com toda sua força, mas acabou levando um bote fatal atrás da cabeça e não resistiu ao veneno mortal.

Reprodução Píton e cobra-rei. (facebook.com/reptilehunter)

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!