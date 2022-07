Veterinário tem ataque de riso ao ler o nome de um cachorro no prontuário

Um veterinário não conseguiu segurar o riso ao ler o nome de um de seus mais novos pacientes caninos. Segundo a publicação do The Mirror, o profissional se surpreendeu ao ver que o antigo nome do cachorro foi traduzido para uma expressão inusitada.

O casal conta que resgatou o cachorro no último ano. O animal, que tem 12 anos de idade, foi resgatado pelos donos e teve o nome alterado, passando a se chamar Herbie.

Após se mudarem para a França, eles levaram seu cachorro idoso para uma consulta no veterinário e se surpreenderam ao notar que o profissional teve um ataque de risos ao ler o antigo nome do animal.

Segundo eles, o motivo foi um tanto quanto inesperado: no processo de tradução o antigo nome do animal foi traduzido como Voyou, uma expressão similar a “Thug Life” (’vida louca’), deixando o veterinário em meio a um ataque de risos.

Eles precisaram pesquisar para entender o motivo do riso

Segundo o casal, eles estranharam a reação do veterinário ao ler o nome antigo do animal e decidiram pesquisar seu significado na internet. Eles se surpreenderam ao descobrir que a tradução era similar a “vida louca”.

“Adotamos esse carinha de 12 anos e mudamos seu nome para Herbie. Não sabíamos o motivo do veterinário estar rindo de seu nome em francês, mas então descobrimos tudo quando buscamos a tradução”, revela um dos tutores.

“Como ele passou por várias casas ao longo dos anos, ele também teve diversos nomes. Acreditamos que ‘la vie de voyou’ (Thug Life), deve ter sido obra do centro de resgates. Ele tem 12 anos, é um cachorro velho, pequeno e gentil. Já deu algumas voltas no quarteirão então pode ser que ele faça valer o nome”, conta.

Leia também: Ela se ofereceu para cuidar do cão de uma amiga e acabou ganhando um novo amigo

Desde o momento em que foi publicado pelos tutores no Reddit, a publicação recebeu diversos comentários divertidos sobre o nome do animal: “Ele não escolheu ser vida louca, a vida louca o escolheu”, afirmou uma pessoa.

“Ele tem o melhor nome de todos os tempos!”, comentou outra que também explicou: “Voyou pode ser usado de forma delicada e cativante. Ele é tão fofo! os dois nomes combinam com ele”.

Em uma atualização, o tutor acrescentou alguns esclarecimentos: “Todos nossos cães são resgatados e todos são muito amorosos, mas Herbie vai além. Ele está vivendo a melhor parte de sua vida e está obcecado pela minha esposa. Entendo que ele possa ter alguma ansiedade de separação, mas nunca o deixamos sozinho então ele sempre recebe muito carinho durante todos os dias”.