Trabalhador de supermercado revela atitude inesperada de ‘cliente sem noção’ que deixou toda a equipe revoltada

Um trabalhador de um supermercado europeu revelou uma atitude inesperada de um ‘cliente sem noção’ que deixou toda a equipe revoltada.

De acordo com informações do site The Sun, o jovem Samuel Bownes, de Woodbridge, trabalhou na rede Asda por sete anos.

Samuel diz: “O cliente carregou o peru de Natal meio comido pela loja e o colocou no balcão. Quero meu dinheiro de volta - não tem gosto”.

O trabalhador afirmou que já estava acostumado com situações complicadas, mas que trazer de volta comida pela metade foi definitivamente algo chocante.

“Desculpe, você não pode comer algo pela metade e trazê-lo de volta, não funciona assim”, disse o

trabalhador, mas não teria adiantado.

“O cliente ficou furioso, o que infelizmente não foi fora do comum. Os clientes estavam sempre tentando trazer de volta coisas que não podiam ser devolvidas”, detalhou.

Segundo o site, os clientes reclamavam que não tinha o gosto que esperavam - embora milhares de outros clientes estivessem satisfeitos.

Mas as reclamações não se limitaram a devoluções.

“Reclamações com as quais eu podia lidar, no entanto, o pior tipo de compradores eram aqueles que ignoravam os horários de fechamento”, detalhou.

“As pessoas simplesmente não prestavam atenção, me ignoravam totalmente e continuavam fazendo o que estavam fazendo quase como se eu não estivesse lá. Foi frustrante”.

Para completar, o trabalhador alertou: “Certa vez, um cliente me disse depois de me entregar 500 libras (cerca de R$ 3.200): aposto que é o máximo de dinheiro que você lidou”.

Texto com informações do The Sun