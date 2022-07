Reação de mulher ao perceber que era gravada por ‘câmera do beijo’ em jogo levanta suspeitas Reprodução - Twitter - @IvanRCaballero (Twitter @IvanRCaballero)

Um vídeo divulgado no Twitter chamou a atenção de internautas após mostrar a reação que uma mulher teve ao perceber que estava sendo gravada pela internacional e popular “câmera do beijo”. O fato ocorreu durante uma partida entre o Junior de Barranquilla e Atlético Nacional, pelo campeonato colombiano, no dia 13 deste mês.

Aos que desconhecem, as kiss cam são câmeras que focam em casais durante partidas, com imagens reproduzidas em telões, e têm o objetivo de mostrar demonstrações de afeto, incluindo abraços e beijos.

Sobre o vídeo que chamou a atenção dos internautas, pode-se perceber que a mulher, cuja identidade não foi revelada, está sorrindo até que percebe que está sendo gravada e então começa a tentar esconder seu rosto.

Já o homem que a acompanha, leva a situação de maneira descontraída e é flagrado rindo a todo o momento.

Está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

