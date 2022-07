Pai se recusa a pagar o vestido de casamento da filha e gera revolta na família

Um pai ficou completamente desolado depois de descobrir que sua filha, prestes a se casar, destruiu o vestido de casamento feito por sua esposa e passado de geração em geração na família.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror, o homem decidiu desabafar sobre o ocorrido por meio de uma postagem feita no Reddit.

Em seu texto, ele explica que sua esposa foi responsável por fazer e conservar seu próprio vestido de noiva. Pelo valor sentimental, a peça passou de geração em geração na sua família, sendo que 3, de seus 4 filhos, usaram o vestido em seu casamento.

“O vestido foi feito pela minha esposa e sua mãe, então tem um grande valor sentimental para ela e era motivo de orgulho. Simples, mas incrivelmente bonito, ela sempre disse que gostaria que nossas filhas o usassem em seus casamentos”, conta.

“Somos pais de 4 jovens adultos, três filhas e um filho. Duas de nossas filhas usaram o vestido, e a esposa do meu filho também o usou durante a recepção do casamento. Meu filho até mesmo tirou algumas fotos abraçado ao vestido para guardar a recordação”.

Segundo o homem, ele e a esposa sempre buscaram contribuir para o sucesso dos filhos, ajudando a todos com uma boa escola, parte dos valores do casamento e até mesmo da entrada de uma casa.

“Minha filha Olivia pediu ajuda para pagar o casamento, que deverá acontecer no início de agosto. Há alguns meses ela pediu para usar o vestido e minha esposa o entregou para que ela pudesse ajustá-lo a seu corpo.

Ela tinha outros planos para o vestido

Uma vez com o vestido em mãos, a jovem decidiu dar seu toque à peça e pediu que algumas mudanças fossem feitas. Ela utilizou partes do vestido original para criar uma nova peça.

“Ela fez isso por achar que seria a última a usá-lo. Eu disse a ela que não era a mesma coisa e que ela sabia disso, além de que o vestido não era dela para ela fazer as alterações. Minha esposa ficou arrasada”, revela o homem.

“Depois disso eu cancelei todos os pagamentos que fiz para o casamento e afirmei que não pagarei mais nada e que ela e o noivo podem se virar para fazer isso. Minha filha mais nova acha que exagerei, os futuros sogros dela também, mas eu fiquei firme”.

“Disse a todos que ela pegou algo insubstituível de sua mãe para usar da forma como ela bem entendesse e mesmo tendo oferecido ajuda com o casamento, cancelamos a oferta pelas atitudes dela”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu de forma correta e fiel a seus ideais: “Ela agiu de forma desrespeitosa com a mãe. O vestido não era dela e se ela não pode pagar pelo casamento sem sua ajuda, então que reduza o tamanho do casamento”.

“Não importa que ela seja a última a usar o vestido, ela não tem direito de modificá-lo. Ela deveria ter discutido isso com sua esposa e depois feito o que ela determinasse”, finalizou outra pessoa.