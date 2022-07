Jovem revela antes e depois de uma tatuagem e choca a todos com a diferença

Uma jovem desistiu compartilhar o resultado desesperador de uma tatuagem após 1 ano de feita. O desenho, uma delicada, e detalhada, catedral feita no estilo fine line está praticamente irreconhecível!

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a jovem decidiu publicar um dueto em seu TikTok, em resposta a outra pessoa pede para “ver o resultado” de tatuagens fine line após 1 ou 2 anos, afirmando que elas não ficam como deveriam.

No vídeo, é possível ver imagens de diversas tatuagens de traço fino e delicado, inclusive a catedral tatuada na mão da jovem: “Eu vejo sempre essas tatuagens super pequenas e incrivelmente detalhadas na minha página ‘For you’. Os desenhos são tão bonitos”.

“Não me entendam mal, mas eu realmente quero ver um desses desenhos daqui a um ano, ou dois, totalmente curado e tudo misturado, borrado e desaparecendo aos poucos”.

A tatuagem da jovem é um belo exemplo

Ao publicar o dueto, a jovem Saara definitivamente não decepcionou a jovem que pediu para ver o resultado das tatuagens após mais de 1 ano de curadas.

Para isso, Saara compartilhou uma imagem de sua tatuagem logo após a sessão. O desenho de uma catedral, tatuada em sua mão, é incrivelmente detalhado e delicado com diversas linhas finas, pequenas e um delicado sombreamento.

Em alguns ângulos, parece até mesmo que a tatuagem na verdade era uma imagem de uma arte feita em papel com lápis de desenho. No entanto, ela mostra que a beleza da tatuagem não durou para sempre.

Depois de revelar o antes da tatuagem, Saara mostra uma imagem de como o desenho está atualmente. Todas as pequenas e delicadas linhas estão borradas e os detalhes do desenho desapareceram com o tempo.

Leia também: Jovem afirma que prefere a namorada sem tatuagens e é duramente criticado

Em resposta ela diz: “Acho que eu ganhei essa... Meu arrependimento de tatuagem”.

Rapidamente, diversas pessoas comentaram a publicação da jovem, chocadas com as diferenças entre os desenhos.

“Meu Deus! Não fazia ideia que ficava dessa forma! Obrigada por compartilhar”, escreveu uma pessoa.

“Acho que o maior problema é que foi feita na mão”, comentou outra pessoa.

Uma terceira mostrou uma experiência diferente: “Todas as minhas tatuagens de fine line ainda estão ótimas! São as minhas favoritas e as tenho há anos, o resultado depende do artista”.