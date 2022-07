Ele está exigindo que a irmã pague pelos jogos comprados pelo sobrinho

Um homem ficou completamente enfurecido depois de descobrir que seu sobrinho, de apenas 10 anos, realizou algumas compras de jogos em seu Nintendo Switch sem ter autorização para isso.

Tentando encontrar uma forma adequada de lidar com a situação, o homem decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde pediu ajuda para os demais usuários da plataforma.

De forma anônima, ele conta que recebeu seu sobrinho, Stephen, em sua casa. Após algum tempo o menino, que tem 10 anos, pediu para o tio se poderia jogar no Nintendo Switch dele, pois havia esquecido seu próprio videogame em casa.

“Eu disse a ele que tudo bem, então lhe entreguei alguns jogos, adequados a sua faixa etária, para ele escolher o que gostaria de jogar. Depois disso, não me preocupei muito”, conta o homem.

No entanto, após algum tempo ele se surpreendeu ao descobrir duas cobranças em seu cartão, vinculado ao videogame. “Recebi duas notificações de compra no meu e-mail da Nintendo, informando que eu havia comprado com sucesso dois jogos de 60 dólares cada! (aproximadamente R$350)”.

Ele ficou extremamente irritado!

Assim que percebeu as ações do sobrinho, ele imediatamente tirou o videogame do menino e disse a ele que não poderia continuar jogando.

“Ele fez birra e disse que queria jogar os jogos que ele tinha no switch dele, mas que eu não tinha no meu. Eu fiquei firme e me recusei a devolver o videogame”, explica o homem.

No entanto, as coisas pioraram quando a mãe de Stephen foi buscá-lo na casa do tio. “Contei a ela o que ele fez e ela imediatamente o colocou de castigo. Tentei pedir um reembolso no suporte da Nintendo, mas foi negado e agora a mãe do meu sobrinho se recusa a me devolver o dinheiro gasto por ele de forma indevida. Ela ainda me culpou por não ter instalado o controle parental no console!”.

“Queria entender por que isso é culpa minha se eu não tenho filhos e não costumo receber crianças em casa! Pensei que fui razoável em pedir a ela para pagar o que o filho dela gastou, mas ela me chamou de idiota”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, a mãe do menino está completamente errada: “Ele tem 10 anos, isso é mais do que suficiente para saber o que deve, ou não, fazer!”, comentou uma pessoa.

“Acho que você aprendeu uma lição sobre ajudar sua cunhada. Você agiu certo em pedir a ela para pagar”, finalizou outra.