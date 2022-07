A ‘vingança brutal’ de trabalhador contra cliente que se recusou a pagar pelo serviço; caso viralizou na web

Em um caso que viralizou nas redes sociais recentemente, um trabalhador se vingou de uma cliente que se recusou a pagar pelo serviço realizado.

Como detalhado pelo site The Mirror, Jamie Young fez uma ‘vingança cruel’ contra a cliente que se recusou a pagar 40 libras (cerca de R$ 260) pelo trabalho realizado.

Resolvendo o problema com as próprias mãos, o homem e seus ajudantes despejaram vários sacos de volta no gramado da cliente.

Como informado, ela “se recusou a pagar” porque não foi podado na forma que ela queria.

A ‘vingança brutal’ de trabalhador contra cliente que se recusou a pagar pelo serviço

Jamie, de 37 anos, suspeitou que algo estava estranho - depois que a mulher “se escondeu” dentro de sua casa durante e após o trabalho.

Segundo o site The Mirror, quatro dias depois, o homem afirma que recebeu uma mensagem de texto da cliente irritada declarando que ela não pagaria pelo trabalho feito em sua propriedade.

A mulher teria dito que o trabalho “desigual e assimétrico” não estava em sua forma desejada - apesar de Jamie insistir que ele disse a ela que seria impossível fazer de antemão.

Como vingança, a massa de resíduos pode ser vista em dois montes gigantes no gramado. Apesar disso, ele admitiu que a situação não lhe deu nenhuma satisfação pessoal.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, ele sentiu que precisava compartilhar a mensagem de que as supostas ações do cliente não são aceitáveis. Confira:

Tree surgeon's brutal revenge on customer who 'refused to pay £40 for hedge trim'https://t.co/9ihT2ZMUOK pic.twitter.com/8xmuZ7c0Ww — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) July 19, 2022

Com informações do site The Mirror