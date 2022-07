Vídeo mostra o exato momento em que onda gigantesca destrói festa de casamento!

Um casamento quase foi completamente destruído depois que uma onda gigantesca invadiu o local da celebração. O momento em que a onda atinge os convidados e acaba com a decoração foi registrado e compartilhado na internet, conforme informa o Publimetro Chile.

A celebração estava sendo realizada no Palácio de Hulihe, em Kailua-Kona, no Havaí, onde o casal decidiu manter a comemoração sendo realizada a céu aberto, mesmo com a possibilidade de ressaca no mar e chuva intensa, causadas pela tempestade tropical Darby.

No entanto, não foi a tempestade que atrapalhou a ocasião, mas sim as grandes ondas que atingiram o local e destruíram grande parte da decoração. Nas imagens, é possível notar que diversas mesas decoradas, cadeiras e arranjos são brutalmente arrastados pela onda, que pode ser vista se formando ao fundo.

Sabendo que seriam atingidos pelas águas, alguns convidados começaram a correr para longe da mureta, mas ainda assim muitos acabaram completamente molhados.

Leia também: Mãe ‘destrói’ casamento da filha ao decidir se casar no mesmo dia

Os noivos foram avisados!

Segundo informações, autoridades locais avisaram para a possibilidade de ondas com tamanho superior ao registrado normalmente, acarretando inclusive em uma série de resgates realizados no mar.

Apesar dos avisos, os noivos insistiram em manter o casamento ao ar livre, já que ondas com esta proporção não eram registradas no Havaí há mais de 10 anos!

“Estávamos pensando em mover algumas coisas, e do nada essa grande parede de água apareceu. Felizmente, não havia comida em nenhum dos recipientes atingidos e por sorte nosso bolo sobreviveu”, revela, Dillon Murphy, o noivo.

Após a ocasião, diversos registros da onda foram compartilhados nas redes sociais, e conquistaram milhares de visualizações e comentários. Segundo as autoridades locais, é esperado que o volume e a intensidade das ondas diminua gradativamente até normalizar, o que pode acontecer na quarta-feira.

Confira no vídeo abaixo o exato momento em que a festa é atingida pelas ondas: