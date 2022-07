VÍDEO: Menina acelera moto e sai em disparada ao vivo em programa de TV na Argentina: ‘Agarre-a’

Uma situação inusitava causou tensão ao vivo em um programa de TV na Argentina. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que uma menina de 7 anos, que estava sentada em uma moto, acelerou e saiu andando pelo estúdio (veja as imagens abaixo). Apesar do susto, a garota não ficou ferida.

Susto: A filha da atriz María Fernanda Callejón estava em cima de uma moto para um merchan do La Noche del Domingo (América) e acabou acelerando sem querer

Por sorte, a menina conseguiu frear e não aconteceu nada pior pic.twitter.com/hsW5QTamhj — Televisão Argentina (@tvargentina_) July 18, 2022

De acordo com o jornal “Clarín”, a menina Giovanna Diotto Callejón, filha da atriz María Fernanda Callejón, participava com a mãe do programa “La Noche del Domingo”, quando subiu na moto durante uma campanha publicitária. O apresentador Mariano Iudica falava sobre o veículo e convidou a criança a subir nele.

“Muito bem, aí está, suba na minha moto. Giovana a todo vapor”, disse ele, que logo em seguida foi surpreendido quando a menina apertou o acelerador e saiu em disparada.

“Agarre-a”, gritou o apresentador, desesperado depois que a menina saiu andando na moto e sumiu do vídeo. Por sorte, ela conseguiu frear. A mãe da garota também ficou assustada com a situação e não escondeu a preocupação com a filha.

Apresentador Mariano Iudica e a atriz atriz María Fernanda Callejón se desesperaram ao ver criança acelerando moto em programa de TV (Reprodução/Clarín)

Logo depois um assistente do programa tirou a moto do palco e a menina voltou, subindo no colo da mão. Ela também demostrava estar assustada e ficou olhando para as próprias mãos.

Em seguida, Iudica perguntou: “Onde você aprendeu a dirigir?”. A criança, por sua vez, respondeu: “Sozinha”, rindo. Apesar do susto, a criança não ficou ferida.

