Vídeo flagra ‘onda’ provocada por tubarão de 6 metros na direção de pequena embarcação e registro impressiona; confira

Em um registro impressionante, um vídeo flagrou uma suposta ‘onda’ provocada por um tubarão de 6 metros na direção de uma pequena embarcação.

Como detalhado pelo site Extra, nas imagens, é possível ver o movimento provocado pelo predador, que se locomove rapidamente.

O momento impressionante foi captado pelo ocupante do barco, que compartilhou o registro nas redes sociais recentemente.

Vídeo flagra ‘onda’ provocada por tubarão de 6 metros na direção de pequena embarcação e registro impressiona

No registro, é possível ver o tubarão de 6 metros de comprimento se dirigindo ao ponto onde estava a embarcação.

Rapidamente, o flagrante impressionante acabou viralizando e já conta com mais de 4,4 milhões de reproduções. Confira vídeo:

Vídeo flagra leões marinhos ‘perseguindo’ turistas em praia; situação causou pânico entre frequentadores

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou uma situação inesperada em uma praia do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, recentemente. Dois leões marinhos foram vistos ‘perseguindo’ banhistas na faixa de areia.

O especialista Eric Otjen, do SeaWorld, disse que o que viu foi um comportamento normal de leões marinhos para esta época do ano, quando os machos estão brigando com as fêmeas à medida que a época de reprodução começa.

Ainda de acordo com as informações, o incidente inesperado surpreendeu os frequentadores da região turística. No entanto, o objetivo aparentemente não era atacar os frequentadores.

Texto com informações do Guardian News