Um vídeo impressionante flagrou uma situação inesperada em uma praia do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, recentemente. Dois leões marinhos foram vistos ‘perseguindo’ banhistas na faixa de areia.

Como detalhado pelo site Guardian News, o registro acabou viralizando nas redes sociais e deixando usuários impressionados.

Vídeo flagra leões marinhos ‘perseguindo’ turistas em praia; situação causou pânico entre frequentadores

No momento, os leões marinhos parecem se irritar e começam a perseguir as pessoas que saem correndo. Por fim, os animais entram na água.

O vídeo original foi compartilhado na plataforma TikTok, mostrando os banhistas em pânico correndo desordenadamente.

O registro já conta com mais de 10 milhões de visualizações. Confira vídeo impressionante:

Especialistas dizem que é um comportamento comum

Segundo o site, o vídeo foi captando no Parque Subaquático San Diego-La Jolla, provocando um verdadeiro debate sobre o tema.

O especialista Eric Otjen, do SeaWorld, disse que o que viu foi um comportamento normal de leões marinhos para esta época do ano, quando os machos estão brigando com as fêmeas à medida que a época de reprodução começa.

Otjen disse que o macho que se arrastava em um ritmo acelerado enquanto corria ao redor das pessoas estava fugindo do outro macho mais próximo da beira da água que o perseguia porque provavelmente estavam brigando sobre quais fêmeas conseguiriam.

Ainda de acordo com as informações, o incidente inesperado surpreendeu os frequentadores da região turística. No entanto, o objetivo aparentemente não era atacar os frequentadores.

Texto com informações do Guardian News