Sogra revela desejo inusitado e nora se nega a concretizar: ‘Estava sendo ridícula’

Uma mulher resolveu desabafar em um fórum da internet nesta segunda-feira (18), através do usuário u/throwra4t33, no Reddit, sobre um episódio envolvendo o marido e a sogra. De acordo com ela, a mãe de seu parceiro adotou um hábito dentro de seu lar que passou a incomodá-la.

“A mãe do meu marido veio morar conosco há uma semana. No minuto em que fomos informados de que ela se mudaria (temporariamente até que sua casa fosse reformada), esvaziamos um quarto especificamente para ela – tem tudo. Uma cama com armação, cortinas, TV montada, guarda-roupa etc. Ela se emocionou e amou muito”, iniciou o relato.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem coloca cocô no sapato da esposa por motivo inusitado: ‘Fiquei furioso’”

Desejo inusitado

A mulher conta que, certo dia, chegou em casa e encontrou a sogra dormindo em sua cama e ficou confusa. A mãe de seu marido despertou e disse estar “tirando uma soneca na casa” e perdeu a noção do tempo.

“Desde então, ela começou a falar sobre como ela adorava a soneca lá e começou a insinuar que queria tirar cochilos no quarto a partir de agora”, escreveu a autora do relato.

Segundo a mulher, os comentários da sogra foram ignorados até que o marido se sentou com ela e disse que a mãe realmente gostava e “se acostumou” a cochilar em seu quarto. Para ele, deveriam deixar o cômodo para a sogra tirar sua soneca diária.

Conflito entre casal

“Eu disse: ‘Absolutamente não’ e começamos a debater. Falei que sua mãe está sendo ridícula porque ela tem um quarto inteiro no andar de cima, onde deveria tirar uma soneca”, disse a mulher.

De acordo com o relato, o marido ficou chateado com a esposa e afirmou que ela estava fazendo sua mãe se sentir desconfortável e indesejada com aquela atitude.

“Eu disse ‘não’ e me recusei a negociar. Ele me chamou de egoísta e mesquinha por dizer ‘não’ e impedir sua mãe de se sentir confortável em ‘sua casa’, mas eu o lembrei de que pago a hipoteca total do imóvel, enquanto ele gasta dinheiro em gadgets e consoles. [Meu marido] me acusou de trazer velhas divergências neste conflito atual para usar contra ele”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.