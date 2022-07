Peixe-boi ‘rouba’ prancha de surfe de garoto que grita “não me toque!”; assista ao vídeo inusitado

Uma cena inusitada fez sucesso na web e deixou até mesmo alguns internautas assustados, apesar de engraçada. Um peixe-boi parou para brincar com um garoto que estava surfando na costa da Flórida, nos Estados Unidos. Contudo, mais do que brincar, o mamífero aquático acabou ‘roubando’ a prancha de surf do menino. O ‘crime’ aconteceu no início de julho em Fort Pierce e começou a bombar nas redes sociais recentemente. O vídeo foi registrado pelos responsáveis pelo adolescente.

Na gravação é possível verificar o animal nadando próximo da prancha enquanto o menino tenta segurar o objeto. Porém, em certo momento, o peixe-boi simplesmente ‘rouba’ a prancha do garoto, que solta e se afasta e diz “don’t touch me, don’t touch me!” (“não me toque, não me toque!”).

LEIA TAMBÉM: Mulher vai a banheiro de casa e encontra iguana gigante no vaso sanitário; confira registro

Vozes ao fundo mostram que a situação é divertida, já que estão dando risadas. Assista ao vídeo com a cena inusitada:

Animal não representa perigo aos humanos

Por mais que o garotinho tenha ficado com medo, o peixe-boi é considerado dócil e, apesar do nome, ele não é um peixe, e sim um mamífero aquático. Eles podem viver em águas rasas das costas do oceano, com duas espécies habitando inclusive o Brasil.

De acordo com o site Brasil Escola, a espécie é considerável vulnerável e está na a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da International Union for Conservation of Nature (IUCN). Isso ocorreu pois o peixe-boi foi caçado por muitos anos em virtude da sua carne, gordura e também pele, algo que ainda os colocam em ameaça de extinção.

Eles também acabam enfrentando problemas causados pela poluição dos oceanos e com as mudanças climáticas. Além disso, o site também diz que o clico de reprodução da fêmea é considerado lento, com um filhote sendo gerado de três em três anos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Mulher com mais de 800 tatuagens mostra como era seu corpo antes de se tatuar