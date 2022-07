Mãe exige dormir na cama do filho e causa uma confusão com a esposa dele

Uma mulher está passando por momentos complicados em seu casamento depois que a mãe de seu marido decidiu “passar uma temporada” em sua casa enquanto a casa dela passa por uma reforma.

Cansada da situação, ela decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde conta com o apoio de outros usuários da plataforma.

Segundo seu relato, realizado de forma anônima, eles foram avisados de última hora que a sogra passaria uma temporada na casa deles, mas ainda assim conseguiram tempo para organizar um dos quartos para recebê-la de forma adequada.

“Montamos um quarto especificamente para ela. Uma cama, cortinas, TV, guarda-roupa e tudo mais. Ela ficou emocionada e gostou do espaço, ou ao menos foi o que pensei”, conta a mulher.

“Um dia, quando cheguei em casa cansada do trabalho, encontrei minha sogra dormindo na minha cama. Fiquei confusa, mas ela me disse que se sentou na cama e acabou pegando no sono. Desde então ela começou a falar diversas vezes que ‘amou tirar uma soneca’ por lá, e passou a insinuar que queria ficar com o nosso quarto”.

Ela foi completamente contra a ideia da sogra!

Segundo a mulher, os comentários feitos por sua sogra ficaram cada vez mais constantes e incisivos, até que, em determinado momento, seu marido conversou com ela e pediu para que a mãe “tirasse sua soneca diária” na cama deles.

“Eu me recusei a permitir isso! Nós tivemos uma discussão e eu disse a ele que a atitude dela era ridícula já que tinha um quarto completamente equipado para ela. Ele ficou chateado e me acusou de fazer com que a minha sogra se sinta indesejada na minha casa”.

“Ele então me chamou de egoísta e de impedir sua mãe de se sentir bem-vinda na ‘casa dele’, eu então o lembrei de que sou eu quem pago pela casa enquanto ele gasta seu dinheiro com jogos e equipamentos de eletrônica. Ele então está se recusando a falar comigo até eu concordar em deixar a mãe dele dormir na nossa cama”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela pode ter problemas maiores do que os imaginados: “Seu problema não é com sua sogra e acho que você já sabe que é com seu marido. Ele precisa te apoiar, mas ao invés de fazer isso ele está deixando a situação ficar pior”.

“Ela não pode tomar conta do seu quarto. Seu quarto é privado e fora dos limites para outras pessoas que não sejam você e seu marido”, afirmou uma pessoa.