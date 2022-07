Mãe ‘destrói’ casamento da filha ao decidir se casar no mesmo dia

Uma jovem noiva está passando por um momento complicado depois que grande parte dos convidados de seu casamento cancelaram a presença no último minuto para poderem participar do casamento da mãe da jovem.

Publicando no Reddit, a jovem decidiu desabafar e pedir a opinião dos demais usuários já que ela estava pensando em cobrar uma taxa do cartão de cada convidado que cancelou a participação em seu casamento para ir ao casamento de sua mãe.

Em sua postagem, a jovem noiva conta que sempre teve um relacionamento complicado com sua mãe, e que não a vê há aproximadamente 8 anos. “Deixando isso de lado, eu escolhi convidar algumas pessoas da minha família por parte de mãe. Fiz um casamento pequeno e íntimo, queria que pessoas importantes da minha família estivessem por perto”.

“Por razões óbvias, não convidei minha mãe. Ela é conhecida por chamar atenção e causar problemas e já arrumou confusão com meu marido sem nem conhecê-lo. Ela o critica abertamente para a família porque ele é artista e vive de sua arte. Convidá-la não era uma opção”, revela a jovem noiva.

No entanto, após os convites serem enviados e a notícia do casamento chegar até a mãe da jovem, ela conseguiu dar um jeito de atrapalhar o dia especial de sua própria filha.

A mãe decidiu se casar!

Em seu relato, a jovem revela que apenas algumas semanas antes do casamento recebeu um telefonema de um de seus primos. Segundo ele, a mãe da jovem decidiu se casar com seu noivo na mesma data em que seria o casamento da filha.

“Uma semana antes do casamento, recebi a ligação de uma tia falando que não poderia comparecer ao meu casamento porque ‘surgiu um assunto de família’, uma espécie de ‘código’ para o casamento da minha mãe”, conta a jovem.

Prevendo o que aconteceria depois, a jovem decidiu enviar um e-mail a todos os convidados da parte da família de sua mãe avisando que os que cancelassem a reserva receberiam uma cobrança em seus cartões por conta das taxas de alimentação e hospedagem que seriam desperdiçadas por conta do cancelamento.

“Eu não planejava fazer isso pra valer, foi mais um aviso de ‘eu sei o que estão fazendo e isso me deixou profundamente irritada’. Passei dois dias recebendo diversos telefonemas de familiares ‘cancelando’ sua presença e me acusando de forçá-los a escolher um lado. Disse a eles que meu casamento estava agendado muito antes do da minha mãe e que eles é quem estavam caindo nesse ‘jogo’ dela”.

Terminando de contar sua história, a noiva revela que de todos os convidados por parte de sua mãe, somente o primo responsável por avisá-la de toda situação compareceu a seu casamento.

Ela ainda considerava cobrar as taxas dos convidados que cancelaram, mas decidiu não tomar essa atitude por considerar algo extremamente “infantil”.

Para os usuários do Reddit, ela tomou a atitude correta e agora deve corta laços com todos os parentes que “tomaram o lado” da mãe. “Corte o contato com todos, menos com seu primo que te avisou. Eles são pessoas horríveis!”.

“Você foi tratada de forma horrível, a melhor vingança é viver sua vida bem e feliz. Deixe os parentes irresponsáveis fora de sua mente e de sua vida e aproveite”, comentou outra pessoa.