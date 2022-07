Ele apareceu sem camisa e de cueca ao vivo em noticiário nos Estados Unidos e viralizou

Um homem viralizou ao aparecer sem camisa e de cueca samba-canção ao vivo em um noticiário de economia do canal de TV norte-americano CNBC. As informação são do site “Monet”.

A “participação especial” aconteceu durante entrevista da economista Karen Firestone ao apresentador Andrew Ross Sorkin. Enquanto a conversa rolava, o homem passou andando ao fundo do vídeo.

Assista:

When that Taco Bell from the night before catches up to you @BarstoolFinance pic.twitter.com/v1t3E5ii6A — Barstool Sports (@barstoolsports) July 18, 2022

Fingindo naturalidade

Tanto a economista quanto o apresentador ignoraram a aparição inusitada do homem de cueca e seguiram o papo, fingindo naturalidade.

Segundo o site “Monet”, a CNBC e os assessores da Aureus Asset Management não comentaram o ocorrido.

Na internet, claro, o fato não passou despercebido. “Flagrante!” e “Estava esperando por um peido, vi que não tinha som e fui surpreendido com o cara pelado” foram alguns dos comentários nas redes sociais.

Mais uma filmagem inusitada

Uma loja de conveniências de um posto de gasolina em Alto Paraná, no Estado do Paraná, foi furtada por um ladrão inusitado na madrugada da última segunda-feira (18): um homem cadeirante. Imagens de câmeras de segurança do local filmaram a ação.

Cadeirante furta loja de conveniência de posto de gasolina no Paraná (Reprodução/RPC)

De acordo com a PM (Polícia Militar), o dono do estabelecimento viu as imagens em tempo real e chamou as autoridades.

O cadeirante chegou ao estabelecimento por volta de 1h da manhã. Ele quebrou a porta de vidro e invadiu o comércio.

Deixou, então, a cadeira no corredor principal da loja e foi pulando com uma perna só até chegar aos produtos. Ao tentar sair, acabou caindo no chão.

A polícia encontrou bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates em posse do homem, de 38 anos. Os itens foram devolvidos ao dono do posto.

O cadeirante foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado.

