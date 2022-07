Confusão entre vizinhos acaba viralizando no TikTok

O exato momento em que uma mulher avança de forma agressiva para cima de seu vizinho foi compartilhado em um vídeo no TikTok. Na gravação é possível vê-la acusando o vizinho de “espionar” sua família.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher perdeu a paciência com sua vizinha após notar que uma cerca estava sendo instalada entre as propriedades sem ter sua permissão.

Furiosa, é possível ver e ouvir quando a mulher começa a gritar com os vizinhos enquanto os acusava de “espionar” sua família e de “ficar sempre de olho neles”. Apesar dos gritos e gestos raivosos, o trabalhador responsável por instalar a cerca segue realizando seu trabalho, sem ligar para a mulher gritando em sua frente.

É possível ouvir a mulher dizer: “Você não conseguiu nada com a porcaria das suas fotos! Árvores que realmente ajudaram você foram derrubadas! Nós recuperamos sua propriedade porque você estava tendo dificuldades com o excesso de folhas e todo o resto!”.

“Você não pode tirar minhas fotos e dificultar minha vida quando eu quero apenas podar as árvores! Você é tão mesquinha. Deus! Você me deixou extremamente irritada agora”, finaliza a mulher.

O outro lado da história

Após ser publicado o TikTok, o vídeo já foi visto mais de 25 milhões de vezes e recebeu mais de 1,7 milhão de curtidas! Rapidamente, diversas pessoas decidiram compartilhar suas opiniões e, enquanto alguns criticavam a mulher, outros elogiavam o trabalho do montador de cercas.

“O cara da cerca está apenas cuidando do seu trabalho enquanto ela dá seu show”, comentou uma pessoa.

“Ela está quase chorando e o cara segue apenas cavando”, comentou outra ao que uma terceira complementou: “Eu adoro o fato de que ele continua cavando sem se importar com toa a cena”.

Leia também: Ele ameaçou chamar a polícia após ter uma árvore ‘roubada’

No entanto, recentemente, o perfil responsável pelo vídeo deixou um comentário informando ter recebido um contato do filho da mulher flagrada nas gravações: “Recebi um e-mail do filho dela me pedindo para deletar esse vídeo porque ele não representa corretamente o que aconteceu”.

A partir desta declaração, diversas pessoas começaram a se perguntar se o vídeo mostra somente um lado da história: “Ok! Quero saber a versão da mulher de azul! Nos conte assim que possível”.