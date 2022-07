VÍDEO: ‘Luva de Pedreiro’ e ex-empresário divergem sobre contrato e brigam na Justiça por multa milionária

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, falou em entrevista ao “Fantástico”, neste domingo (17), sobre o rompimento com o empresário Allan Jesus. Eles deram versões divergentes sobre o contrato firmado entre eles, que estabelecia a divisão dos valores ganhos em meio a meio e uma multa de R$ 5,2 milhões em caso de rescisão. Os dois brigam na Justiça.

O “Fantástico” já tinha exibido uma entrevista com “Luva de Pedreiro”, mas ela teve cortes por causa de uma liminar judicial obtida por Allan Jesus que proibia a menção de termos do contrato. Depois de recorrer da medida e de colher novos depoimentos tanto do influenciador como do empresário, uma nova reportagem foi ao ar e tentou explicar os atritos entre as partes (veja um trecho abaixo).

“Luva de Pedreiro” disse que seu ex-empresário “ficava prometendo muito”, mas não fez quase nada. Os problemas entre eles ficaram evidentes no final de junho, quando o influenciador fez um desabafo durante uma live, não demonstrou o bom humor de sempre, falou palavrões e anunciou uma pausa nas postagens dos vídeos.

“Ele [Allan] dizia que ia construir a casa, e nada. Dizia que era para gravar conteúdo toda hora, ele queria quantidade. Me tratava igual a prisioneiro”, afirmou Iran.

Na reportagem, uma irmã de Iran foi ouvida e disse que o rapaz mal sabe ler e escrever e que, por isso, assinou o contrato sem ao menos entender os termos. Entre as regras determinadas, está uma multa unilateral de R$ 5,2 milhões em caso de rompimento.

Allan Jesus disse que considera que o contrato foi “equilibrado”. “Com certeza. Por exemplo, o contrato que eu tenho com meu outro criador de conteúdo é o mesmo do Iran”, alegou o empresário, que garantiu que não deixava nada faltar ao agenciado. ”Quando ele falava que precisava de ‘R$ X’ para comprar algo, eu dava”, declarou.

Quando questionado se o influenciador sempre precisava pedir dinheiro, ele desconversou. “Olha, nunca faltou nada para ele. Tem um calendário que precisamos respeitar, de recebimento”, respondeu. O ex-empresário disse também que eles têm “mais ou menos R$ 2,2 milhões” a receber, que serão pagos a partir de julho. “Ontem, inclusive, já caíram três ordens de pagamento, e Iran já foi comunicado. A conta bancária de todos os contratos de publicidade é a conta da empresa que ele é sócio. Então, a transparência está presente o tempo todo”, revelou.

“Luva de Pedreiro”, por sua vez, negou saber da existência de contas, assim como desconhece a multa em caso da rescisão de contrato.

Agora, a carreira do dono do bordão “Receba!” está nas mãos do ex-jogador de futsal Falcão. O novo acordo estabelece que o influencer vai receber uma remuneração mensal de R$ 100 mil, além de uma nova casa e 60% dos cachês de cada trabalho.

Ameaças

Na entrevista, Allan afirmou que desde que houve o rompimento com “Luva de Pedreiro” tem recebido ameaças de morte e que, por isso, não falou com o “Fantástico” antes. “Eu estava sendo ameaçado de morte. Vazaram meus dados pessoais, precisei pedir ajuda, pedir socorro”, explicou.

O ex-empresário acrescentou que eles só assinaram o contrato em março, com transparência e junto do pai e da mãe de Iran. Na sequência, ele apresentou um áudio antigo em que explicava o combinado ao influenciador.

“Tudo o que a gente ganhar de dinheiro vai ser repassado, a parte de vocês, metade de tudo. E a gente vai prestar conta, vai dizer para vocês quanto entrou, quanto saiu”, disse. “Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar”, complementou. Quando questionado se tinha advogados presentes no momento, ele negou. “Não tinha, eu fiz a leitura do contrato com o Iran, ele é extremamente inteligente e sabe ler”, respondeu.

No próximo dia 26, haverá uma audiência de conciliação entre Iran e Allan Jesus na Justiça. Até lá, Iran continua cumprindo com os compromissos assumidos em seu antigo contrato.

Placa no YouTube

Em abril passado, “Luva de Pedreiro” recebeu uma placa do YouTube por ultrapassar 100 mil inscritos em seu canal. No entanto, a homenagem virou polêmica, já que a conta do nome da empresa de Allan Jesus aparecia com destaque.

Iran disse que o craque Neymar chegou a tocar nesse assunto quando o encontrou e ele foi obrigado a “mentir” para o camisa 10 da seleção, dizendo que tinha outra placa só com seu nome. “Ele [Allan] foi correndo dizer para eu ligar para o Neymar, mandar um áudio, dizendo que tinha outra placa. Para mentir para o mandar. Ele me mandou, dizia que ia acabar tudo”, alegou.

Já o ex-empresário deu outra versão sobre o episódio, dizendo que pediu para Iran somente explicar. “De repente [Neymar] não sabe que placa do YouTube pode ter várias. A gente ia pedir a só dele quando Iran se mudasse para a casa nova”, disse.

Repercussão na web

A entrevista do influenciador e do ex-empresário repercutiu nas redes sociais.

