Não é segredo para ninguém que as cores transmitem determinados significados e que podem ajudar a decifrar detalhes de nossa personalidade e características pessoais. E, se você está curioso, esta é a proposta de um teste virtual que traz uma sequência de arco-íris.

Mas, antes de fazer sua escolha e ver o resultado, aqui vão alguns lembretes:

Não existe resposta certa ou errada;

O teste virtual não tem como finalidade avaliar um indivíduo específico. Para isso, recomendamos que busque um profissional especializado;

Lembre que a sua escolha deve ser sincera e sem a interferência de terceiros.

Sem mais delongas, veja a imagem a seguir e seus detalhes posteriormente.

Tem coragem de conferir? O arco-íris escolhido revelará coisas importante de sua personalidade Reprodução - Namastest

Arco-íris 1

Abrindo nossa lista, se escolheu esta opção, saiba que representa as pessoas que são muito sinceras e que não gostam de rodeios. Cheio de energia e ativo, tal indivíduo dificilmente passa despercebido.

Um ponto muito positivo e que tal pessoa facilmente encontra soluções para problemas classificados como complexos pelos demais.

Arco-íris 2

Empatia e compreensão são pontos de destaque para as pessoas que se identificam com a segunda imagem. Além de ser sensível, acredita muito na justiça e em iniciativas que promovem tal objetivo, embora possa se sentir frustrada com coisas que não podem mudar. Lembre-se que nem tudo está ao seu alcance.

Arco-íris 3

Agora, se o arco-íris número 3 foi o que mais te atraiu, em linhas gerais representa os indivíduos que têm um perfil altamente analítico e com visão bastante crítica sobre as coisas.

Algo que vale ser destacado é que há uma evidente frustração se sente que os desafios propostos não incentivam de fato o seu potencial.

Não esqueça de conferir estes testes e desafios:

Arco-íris 4

A quarta imagem, por sua vez, evidencia aqueles que amam estar com pessoas, mas ao mesmo tempo gostam de estabelecer limites. Se alguém rompe uma “barreira” pessoal sua é algo que pode te incomodar bastante.

Arco-íris 5

Uma pessoa sonhadora, com ampla imaginação e que defende de maneira eficiente aquilo que acredita, estas são as características das pessoas representadas pelo arco-íris de número 5.

Além de ser direta, esta pessoa odeia mentiras e custa em voltar a acreditar em alguém quando a confiança é quebrada.

Arco-íris 6

Se esta foi a opção que mais chamou sua atenção, saiba que transmite aqueles que são muito intuitivos, além de encarar a vida de maneira positiva, leve e com muita sensibilidade.

Um ponto que chama a atenção é que por muitas das vezes a primeira impressão que tem sobre os demais são sempre corretas.

Arco-íris 7

Caso tenha escolhido esta opção, saiba que de uma forma geral representa as pessoas que são amplamente criativas e que isso é facilmente notado. Seja no modo de se vestir, como se comporta no trabalho ou outros, tal indivíduo se destaca facilmente.

Com Depor.

+ SE VOCÊ GOSTOU DESTE TESTE, NÃO PODE DEIXAR DE VER: