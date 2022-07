Uma mulher passou por um momento inesperado quando estava a caminho do banheiro em sua residência, na Flórida, nos Estados Unidos.

Michelle Reynolds revelou que encontrou um convidado inesperado em seu banheiro recentemente, como detalhado pelo site Publimetro.

A mulher contou que, depois de colocar de passar pela cozinha, preparando uma refeição rápida, foi ao banheiro.

“Abri a porta e me virei o mais rápido que pude, porque vi aquela coisa ali e fechei a porta na hora”, contou a moradora.

O réptil não conseguiu sair da área por conta própria, então a mulher teve que pedir ajuda a Harold Rondan, do Iguana Lifestyles, um serviço de remoção de animais selvagens.

Mulher vai a banheiro de casa e encontra iguana gigante no vaso sanitário; confira registro

Segundo o site, o especialista disse que este ano já retirou várias iguanas de propriedades no sul da Flórida.

“Este já é o segundo esta semana”, disse ele. Os machos dessa espécie podem crescer até 46 centímetros, com caudas atingindo o mesmo comprimento.

Embora não sejam nativas dessa região, as iguanas se tornaram comuns no sul da Flórida, de acordo com a WSVN, rede local.

Ainda de acordo com as informações, embora não sejam perigosos, imagine o choque de Michelle Reynolds quando viu o animal tentando sair de seu banheiro.

Texto com informações do site Publimetro