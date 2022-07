Mulher com mais de 800 tatuagens mostra como era seu corpo antes de se tatuar

Após fazer sua primeira tatuagem aos 14 anos de idade, Valerie Watson não parou mais de se tatuar. Agora, aos 34 anos, ela tem mais de 790 tatuagens espalhadas por todo o corpo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Valerie fez sua primeira tatuagem, o desenho de duas asas de anjo nas costas, durante uma viagem ao México quando tinha 14 anos de idade.

Ela agora utiliza seu Instagram para compartilhar diversas imagens de suas 800 tatuagens, mas recentemente seus seguidores ficaram chocados após ela compartilhar uma foto em que não possuía tatuagens aparentes em seu corpo.

“Quando eu olho para essas fotos antigas penso: ‘caramba, eu era um bebê'. Tinha muita coisa para viver e aprender”, conta.

“Prefiro minha aparência como está agora, assim sou eu mesma. Sou quem eu sempre quis ser. Eu sempre amei arte e qualquer coisa diferente que permita a livre expressão. Nunca quis parecer mais uma no mundo”.

Valerie afirma estar plenamente feliz com sua nova aparência (Reprodução / Instagram @valerie_watson_)

Ela já foi alvo de comentários maldosos

Em seu relato, Valerie também conta que suas tatuagens combinam com suas criações: “Sou artista e pintora, minhas tatuagens são belas criações”.

Apesar de estar se sentindo cada vez mais feliz com sua aparência, ela afirma que já chegou a ser alvo de comentários maldosos por conta de sua aparência, além de ser discriminada por muitas pessoas.

“Achava que atualmente as pessoas estivessem lidando com isso de outra forma, mas obviamente não é o caso. Eu sempre recebo olhares realmente desagradáveis, mas é meu corpo, minha escolha e eu também escolho o que ignoro”.

Pensando em agir de forma diferente, Valerie sempre afirma que a melhor coisa é “não julgar um livro pela capa”.

Agora, com 75% do corpo tatuado, Valerie pretende terminar as tatuagens em suas pernas para depois focar em preencher outros espaços vazios espalhados pelo corpo.

Para ela, o local mais doloroso de ser tatuado foi a região do estômago: “Foi pior do que a dor do parto!”.