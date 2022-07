Homens empurram carro antes de blitz da Lei Seca; entenda o que está por trás do vídeo que viralizou

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava perto de uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro na última segunda-feira (11): um carro sendo empurrado pelo motorista e pelos passageiros pouco antes da operação policial.

O caso aconteceu na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, na Zona Norte, e viralizou ao cair na internet.

Muitos pensaram que se tratava de uma estratégia burlar as autoridades, mas o desfecho da história surpreendeu.

Mesmo passando “a pé” pela blitz, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, e o resultado foi negativo. Além disso, o carro estava com a documentação toda em dia.

Segundo os agentes, o motorista explicou que o veículo apresentava uma falha mecânica.

Assista ao vídeo que viralizou:

😂🤦O Rio não é para amadores.

Passando pela Lei Seca na Tijuca.

Vídeo faz mulher perder ação trabalhista

E por falar em vídeo, uma inocente “dancinha da vitória” fez a ex-funcionária de uma joalheria perder uma ação trabalhista.

Esmeralda Mello entrou na Justiça por assédio moral e, após os devidos trâmites, saiu vencedora. No entanto, um vídeo compartilhado nas redes sociais fez com que a decisão fosse anulada.

Na gravação, a ex-funcionária aparece ao lado de duas mulheres que foram suas testemunhas. É possível vê-las protagonizando uma dança acompanhada da legenda “Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica”.

A sentença, decidida no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, em São Paulo, que até então era favorável à Esmeralda, acabou anulada porque, em juízo, as testemunhas afirmaram que não tinham nenhuma relação íntima com a reclamante.

“O juízo de 1º grau considerou a postagem no TikTok desrespeitosa, além de provar que as três tinham relação de amizade íntima. Por isso, os depoimentos foram anulados. Em sentença, concluiu-se também que a profissional e as testemunhas utilizaram de forma indevida o processo e a Justiça do Trabalho, tratando a instituição como pano de fundo para postagens inadequadas e publicação de dancinha em rede social”, afirmou, em nota, a Turma.

Esmeralda e suas amigas foram condenadas ainda a pagar 2% sobre o valor atribuído à causa, quantia essa que será direcionada à empresa.

