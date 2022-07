Um passageiro compartilhou recentemente como ele enfrentou uma situação em que não podia acreditar na “audácia”, como ele afirmou, de uma mulher em seu voo.

Respondendo a um grupo do Reddit sobre as pessoas serem ‘irritantes’ quando pedem para trocar um lugar no voo, a pessoa anônima explicou que uma mãe perguntou se poderia trocar de lugar para sentar ao lado de seu filho.

O passageiro estava sentado em uma janela de emergência, enquanto a mãe estava na fila traseira no banco do meio, como detalhado pelo site The Mirror.

Pelo suposto incômodo, da poltrona do meio, ele negou o pedido e permaneceu ao lado da criança (a idade não foi revelada) alegando que não era problema dele a “situação”.

Homem se recusa a trocar de lugar no avião para que mãe pudesse sentar com criança utilizando este argumento; situação gerou debate nas redes

Segundo o site, a mãe supostamente teria ficado descontente com isso. No entanto, conforme o relato, ela não teria pedido para algum comissário outro lugar vazio no avião (que facilmente poderia resolver o tema).

“Não é problema meu que elas não estavam juntas”, afirmou o passageiro na plataforma.

O caso acabou gerando debate nas redes sociais, com alguns usuários sugerindo que ele deveria ter aceitado a troca (por educação).

Ainda de acordo com as informações, outros usuários do Reddit ficaram curiosos para saber como o passageiro se saiu sentado ao lado de uma criança durante o voo.

'I refused to swap seats on plane so mum could be with toddler - not my problem'https://t.co/aNk5bgNhw2 pic.twitter.com/1JZ4jPC0Zk — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) July 18, 2022

Texto com informações do site The Mirror