Ele fingiu ser Jesus Cristo e deu golpe de mais de R$ 2 mil; assim foi como tudo aconteceu

Uma mulher de Porto Rico, cuja identidade não foi revelada, foi vítima de um golpe telefônico e teve um prejuízo equivalente a mais de R$ 2 mil, após ter sido contatada por um sujeito que se identificou como Jesus Cristo.

Segundo informações do portal Publimetro Chile, a vítima recebeu uma ligação de um número desconhecido no qual o suposto “Jesus” afirmou que estava com problemas no aeroporto de Miami e que precisava da quantia de $500 dólares.

Sobre o valor solicitado, o sujeito que aplicou o golpe afirmou que seria para pagar o excesso de bagagem. A mulher afirmou que em nenhum momento desconfiou que poderia se tratar de um ato ilegal.

A descoberta do golpe

Embora seu pensamento inicial, pouco tempo depois de fazer a transferência, a mulher percebeu que tinha sido vítima de um delito, já que perdeu todo e qualquer rastro do sujeito.

Vale lembrar que o fato ocorreu no último dia 8, porém somente agora a vítima realizou a denúncia. Diante disso, a Divisão de Propriedade e Fraudes do Corpo de Investigação Criminal assumiu o caso e está realizando as análises correspondentes para tentar identificar o golpista.

Não foram revelados detalhes adicionais do caso até o momento.

