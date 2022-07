Ela teve motivos para tirar a prima da lista de convidados de seu casamento

Uma jovem noiva está se questionando sobre ter tomado a decisão correta ao retirar a prima da lista de convidados do seu casamento. Ela decidiu compartilhar sua história por meio de uma publicação no Reddit e pedir a opinião dos demais usuários da plataforma.

De forma anônima, a noiva, de 20 anos, revela que sempre teve problemas com uma de suas primas. Segundo ela, as duas sempre viveram uma espécie de competição já que o pai da noiva decidiu assumir uma postura de figura paterna para a outra jovem.

“Minha prima, por ser protegida pelo meu pai, decidiu fazer uma ‘brincadeira’ de tentar roubar meus ex-namorados. Eu sempre tentei manter eles afastados da minha família por causa disso. Essa atitude começou no ensino médio e segue até hoje”, revela.

“Recentemente ela tentou fazer o mesmo com meu noivo, mas como somos adeptos do poliamor, não deu muito certo. Nós fizemos um acordo que podemos conversar com outras pessoas, desde que o nosso companheiro permita isso”, conta a mulher.

“As coisas desandaram quando minha prima percebeu que meu noivo é leal a mim e ao nosso acordo, e começou a acusá-lo de dar em cima dela com fotos provocantes e íntimas”.

Ela tomou uma decisão difícil

Segundo a jovem, após a discussão ela pediu que a prima apresentasse provas de suas acusações, o que ela afirmou não ter uma vez que as “investidas” aconteceram “meses atrás”.

“Eu disse a ela que ela é uma mentirosa e exigi que ela se desculpasse com meu noivo, mas na verdade mandou mensagens para ele o acusando de mandar as fotos e dizendo que ele se recusava a falar a verdade por considerá-la uma ‘mulher de uma noite só'”.

“Fiquei extremamente irritada e mandei uma mensagem detonando minha prima e avisando que ela não deveria sequer pensar em aparecer no meu casamento. No entanto, minha família acha que eu agi errado e que deveria convidá-la porque ela é da família”, conta a jovem.

Ela agora está tendo que lidar com uma grande confusão na família, onde ela está sendo considerada como a “errada” da situação, já que é adepta ao poliamor.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua atitude e é responsável por decidir quem vai, ou não, ao casamento. “Seu casamento, seus convidados e ninguém tem nada com isso”.

“Você deve falar com seu noivo e perguntar a opinião dele. Se todos estão irritados por ela não ir, então eles é que não devem ir”, afirmou outra pessoa.