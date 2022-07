Ela se ofereceu para cuidar do cão de uma amiga e acabou ganhando um novo amigo

Feliz em retribuir um favor à uma amiga, ela concordou em receber o cachorro da mulher em sua casa por algumas semanas. No entanto, já se passou mais de 1 mês e a tutora do animal não deu sinal de querer buscá-lo.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher agora está desesperada e sem saber como lidar com a situação, já que esperava que a amiga retornasse para buscar o cachorro há 2 semanas atrás.

De forma anônima, ela procurou apoio no fórum online Mumsnet, onde decidiu contar seu caso para os demais usuários da plataforma, na esperança de obter conselhos sobre como solucionar a situação.

Segundo seu relato, ela se ofereceu para cuidar do cachorro da amiga durante algumas semanas enquanto ela viajava. Mas já se passaram 6 semanas sem que ela tenha qualquer contato com a mulher.

“Minha amiga deixou o cachorro comigo enquanto ela sai de férias, mas ela viajou há 6 semanas e não tenho notícias dela”, conta.

Ela está desesperada com a situação

Após diversas tentativas frustradas de entrar em contato com a amiga, a mulher está sem saber o que fazer em relação ao animal.

“Já enviei diversas mensagens para ela, inclusive falando sobre levar o cachorro para uma consulta de rotina no veterinário para cortar suas unhas. Ela lê as mensagens e não responde, o mesmo acontece com minhas ligações”.

“Como ela cuidou do meu gato em uma oportunidade anterior, eu achei que era justo aceitar o pedido para cuidar do cachorro dela. Não sei mais o que fazer”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, a solução é simples: “Envie uma mensagem a ela dizendo que se ela não retornar seu contato em 24 horas, você irá entregar o cachorro ao canil como ‘animal abandonado’”, sugeriu uma pessoa.

“Dê a ela alguns dias, mas diga que se ela não aparecer até o próximo final de semana, o cachorro será levado para um abrigo”, afirmou outra.

Diante das respostas, a mulher retornou para contar que não conseguiria entregar o animal para um abrigo: “Estou apaixonada pelo cachorro e não consigo deixá-lo em um abrigo. Se for preciso, vou ficar com ele, mas ainda estou confusa”.