Ela afirma se sentir incomodada com o filho do vizinho brincando na piscina

Uma mulher está sendo alvo de duras críticas após compartilhar sua opinião sobre a piscina dos vizinhos. Segundo ela, além de gritos e respingos de água, o “brinquedo” também causa um impacto ambiental negativo.

A postagem foi feita pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror. Em seu texto, ela conta sobre como a brincadeira do vizinho vem interferindo na sua rotina diária e afirma que está farta dos gritos.

De forma anônima, ela revela que sua cidade está passando por uma onda de calor e que recentemente os vizinhos decidiram adquirir uma grande piscina para seu quintal.

“Moramos em um local com terraço próximo, então é possível ver a grande piscina do vizinho em seu quintal. Ela fica montada a semana toda e eles tem um filho que parece ser bem ativo”, conta a mulher.

“Por conta disso, como deixo as janelas abertas por causa do calor, eu passo todo o dia escutando gritos felizes, gritos de raiva, choro, barulho de água caindo para todo lado, e outras coisas”.

Ela está cansada da piscina

Após um dia particularmente barulhento e exaustivo, a mulher decidiu pedir ajuda aos usuários do fórum para achar uma forma de lidar com a situação.

“Hoje eu devo ter ouvido o nome do menino umas 100 vezes! Eles entraram quando era perto das 7 da noite, mas já ouvi a mãe dizer que eles vão voltar amanhã. Estou irritada com aquela piscina”, conta a mulher.

“Antes de terem a piscina, os vizinhos nunca saíam no jardim. Eles moram ali há 2 anos e nunca tive qualquer problema com eles por causa de barulhos. Eu também acho que a piscina não é segura pois é bem funda e tem um escorregador. Fora todo o impacto ambiental de enchê-la todos os dias”, finaliza a mulher.

Leia também: Ela decidiu se vingar da vizinha que reclamava sobre o jardim de sua casa

Para os usuários do fórum, ela está agindo de forma irracional diante da atitude dos vizinhos: “Está quente demais e vai ficar assim por algum tempo. Você está agindo de forma irracional e parece estar com ciúmes deles”.

“Você pode até pedir para eles não gritarem, mas a piscina é um direito deles”, finalizou outra pessoa.